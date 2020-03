Grande Fratello Vip, Valeria Marini accusa dei malesseri e ha la tosse, i coinquilini vanno in panico La situazione per i concorrenti del Grande Fratello Vip è sempre più tesa, Valeria Marini negli ultimi giorni ha accusato dei malori e tosse, creando panico tra i concorrenti

La situazione per i concorrenti del Grande Fratello Vip è sempre più tesa. Oltre alle liti e alle preoccupazioni per la situazione all’infuori della casa ora c’è un altro motivo di preoccupazione per i concorrenti. Valeria Marini, la new entry nella casa del Grande Fratello Vip, ha iniziato negli ultimi giorni a sentire dei malori. Improvvisamente la show girl si è sentita stanca e spossata.

Sono iniziati anche i colpi di tosse e il raffreddore per Valeria Marini. Il pubblico e gli altri concorrenti sono ovviamente entrati nel panico. Con la grave emergenza sanitaria in cui il nostro paese si trova la prima preoccupazione di tutti è stata che la bionda show girl avesse contratto il virus. I medici non hanno mai smesso di ripetere che non bisogna abbandonarsi a facili allarmismi.

I sintomi che devono destare preoccupazioni, hanno spiegato gli specialisti, sono, febbre sopra i 37.5 e tosse. È stata proprio la tosse della show girl ad aver messo tutti in allarme. Tutto è iniziato da una battuta di Fabio Testi, che ha esclamato scherzosamente: “Hai il Coronavirus?“, subito dopo la tosse di Valeria Marini. Lo scherzo è stato assolutamente di pessimo gusto, dato che sia il pubblico sia gli altri concorrenti hanno preso la cosa molto sul serio.

“Ma Valeria Marini prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip l’ha fatto il tampone del Coronavirus?” ha domandato un fan sui social, proprio a seguito dell’esclamazione giocosa del concorrente.

Valeria Marini ha voluto ovviamente smentire tutte le dicerie sul nascere:

“Naturalmente, prima di entrare nella casa, ho effettuato il tampone. È risultato negativo, altrimenti non sarei potuta entrare.”.

Non ci sarebbe assolutamente nulla di cui preoccuparsi allora:

“Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip sono al sicuro dalla situazione che c’è all’esterno” ha cercato di rassicurare Alfonso Signorini. Il presentatore ha anche ricordato che anche gli ultimi arrivati erano comunque entrati nella casa in tempi non sospetti e, soprattutto, quando non era ancora stato lanciato l’allarme.

I concorrenti sarebbero quindi completamente al sicuro, anche e soprattutto perché sono stati loro vietati tutti i contatti con l’esterno. Ma ovviamente i nostri amati Vip non sono al sicuro anche dalla preoccupazione e dalla fragilità che questa terribile emergenza porta con se, proprio per questo è normale si sentano vulnerabili, così come tutti noi. Possiamo solo sperare che tutti questo passi presto in modo che tutti possano tornare alla normalità.