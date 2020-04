Grande Fratello Vip, Valeria Marini confessa di essersi sentita perseguitata Valeria Marini, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, ha dichiarato di essersi sentita perseguitata all'interno della casa dalla sua rivale per eccellenza

La rivalità tra Antonella Elia e Valeria Marini è stata una costante per tutto il periodo della permanenza nella casa del Grande Fratello Vip della showgirl romana. Dopo settimane dalla sua uscita dal programma, Valeria Marini confessa che dentro la casa del Grande Fratello lei si sentiva perseguitata dalla donna.

Valeria Marini è stata una delle concorrenti più commentate e che più hanno creato scalpore all’interno di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. La donna, infatti, fin da subito ha fatto in modo di mettersi al centro dell’attenzione e, spesso, lo ha fatto anche grazie ai litigi con quella che è stata la sua rivale per tutta la sua permanenza, Antonella Elia.

Le due donne, infatti, hanno dimostrato fin da subito grande ostilità l’una nei confronti dell’altra, creando molto scalpore e finendo anche alle mani, dopo essersi lanciate diversi insulti a vicenda. Intervistata da Novella 2000, Valeria Marini ha dichiarato quali erano le sue sensazioni all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Mi sono sentita perseguitata senza motivo: se avessi avuto un comportamento scatenante avrei provato a capire, ma così non so darmi spiegazioni. Ma, dato che i problemi oggi sono altri, nemmeno voglio pensarci…Come non mi interessa rispondere a chi, quando ero nella Casa, ha usato il mio nome per farsi pubblicità”.

In realtà, Valeria Marini non ha mai fatto esplicitamente il nome di Antonella Elia, ma visti i loro precedenti sembra scontato che si tratti in realtà di lei: “So che il pubblico non è stupido e questo in parte mi consola. Ho alcuni ricordi belli ma se ripenso a quello che ho subito mi sento ancora ferita. C’è modo e modo per esprimere un parere”.

Vede anche il risvolto positivo, però, della medaglia: stare dentro la casa l’ha salvata dalla situazione orrenda che si è scatenata fuori durante quel periodo: “Posso dire che la reclusione nella Casa almeno mi ha salvato da un possibile contagio, quello era un reale isolamento. Ma quando sono uscita e ho saputo tutto, quando ho saputo di Piero Chiambretti, che in questa disgrazia ha perso la mamma, le lacrime hanno avuto la meglio”.