Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Antonella Elia litigano in piscina Valeria Marini e Antonella Elia proprio non si sopportano, sono ormai anni che litigano e la cosa pare non sia cambiata molto nemmeno dentro la casa

Nel 2012 Valeria Marini e Antonella Elia hanno partecipato come concorrenti all’Isola dei Famosi e, anche lì, non sono mancate le litigate. Le due hanno sempre avuto antipatia l’una per l’altra che non sembra affatto svanita. Nella puntata di lunedì, Valeria Marini ha fatto il suo ingresso come concorrente nella Casa Del Grande Fratello Vip.

Oggi, mentre erano in giardino a prendere il sole insieme al resto del gruppo, le due showgirl hanno cominciato a litigare per un motivo molto futile. Si stavano contendendo l’amicizia di Aristide Malnati che Antonella Elia ha quasi costretto scegliere fra loro due.

La lite è stata scatenata da Antonella Elia che, per infastidire la showgirl, ha fatto come fanno i bambini, dicendo ad Aristide Malnati:

“Se scegli lei non sei più mio amico”.

Valeria Marini cerca di calmare le acque e risponde:

“Perché sei castrante con Aristide?”

Ma ormai conosciamo l’animo ribelle ed impulsivo di Antonella Elia che attacca la nuova concorrente:

“Tu pensi di essere chissà che e invece non sei niente, non sei simpatica. E fai pure ridere perché tutto questo è grottesco e noi ridiamo. Non mi sei simpatica, non mi piaci”.

Valeria Marini resta calma e non si fa colpire dalle parole che dice Antonella Elia e le risponde con grinta:

“Tira fuori la tua cattiveria, dai vedrai quando esci cosa pensa la gente. Devi essere a favore delle donne, perché ce l’hai con me e Fernanda? Perché urli? Le persone che urlano lo fanno per auto-convincersi. Stai castrando Aristide, perché gli dici che non può venire in piscina con me? Lo conosco da prima di te è amico mio da più tempo. Aristide è mio fratello, abbiamo la stessa sensitiva. Questa è casa mia”.

Il Grande Fratello Vip ha fatto entrare “Valeria baci Stellari” catturando cosi la nostra attenzione, a tal punto che alcuni fan del programma, hanno dichiarato che il Grande Fratello sarebbe ufficialmente iniziato adesso. Le due concorrenti riusciranno a trovare un punto d’incontro?