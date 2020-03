Grande Fratello Vip, Valeria Marini: “Voglio andare via” Valeria Marini vuole abbandonare il programma per la grande tensione che si è venuta a creare all'interno della casa

La convivenza tra Valeria Marini e Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip sta diventando insostenibile. Le due donne non riescono a sopportarsi a vicenda e basta una parola o uno sguardo per far scoppiare la lite.

Le concorrenti sono costrette a frequentare luoghi diversi della casa. Cercano in tutti i modi di evitarsi. Ma basta un incontro fortuito per far scattare la scintilla. L’aria è insostenibile anche per gli altri inquilini che devono sopportare liti e assistere a continui battibecchi tra le due.

Ultimamente, la situazione è diventata ancora più tesa. Infatti si sta arrivando a nuove decisioni. Valeria Marini minaccia e dice: “Basta io me ne vado!”. La show girl è stanca degli sguardi minacciosi che riceve dall’ex valletta di Mike Bongiorno. Secondo lei è una continua sfida che viene lanciata a suon di occhiatacce.

Le ragioni di Valeria Marini sono appoggiate ancora una volta dalla sua amica Fernanda Lessa, che confessa di aver ricevuto lo stesso trattamento da Antonella Elia anche prima dell’arrivo della bionda show girl. Valeria Marini però ci tiene a precisare:

“Ma a me non sta bene. Mettetemi in nomination e me ne vado. Mi urta il suo atteggiamento”.

Ma ovviamente non finisce qui. La giornata si conclude con una nuova lite, questa volta e tra la stessa Valeria Marini e Asia Valente. La motivazione?. Bhe veramente molto banale, come al solito. Un piatto sporco. “Asia, questo non è un ristorante” afferma la show girl con tono sarcastico, a cui l’influencer risponde:

“Io lo volevo mettere da parte. Non lo volevo buttare. Questa è pazza, non sei mia madre che mi urli così”.

Fin da subito Valeria Marini è stata quella più attenta a mantenere l’ordine e la pulizia in casa e si dice stanca di essere l’unica ad avere tale premura. Come andrà a finire?