Grande Fratello, Vittorio Menozzi censurato dagli autori: il motivo

Le parole del gieffino non sono piaciute per niente agli autori del reality: cosa ha detto

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da poco e i concorrenti stanno facendo già molto discutere. Nel corso delle ultime ore Vittorio Menozzi è stato censurato per alcune frasi che non sono piaciute per niente agli autori del reality. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Vittorio Menozzi censurato dagli autori del Grande Fratello. L’inquilino della casa più spiata d’Italia si è lasciato andare ad alcune confessioni private che hanno fatto scattare la censura. Chiacchierando nel tugurio insieme agli altri suoi compagni di avventura, il gieffino ha rivelato alcuni retroscena legati alla sua vita privata.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mi facevo dei sigarini un po’ particolari e poi mi facevo dei viaggi tutta la notte… Si partiva tutta la notte.

Le parole di Vittorio hanno fatto scalpore tanto che Samira ha esclamato:

Oddio, io pensavo intendessi altro, cose diverse che a me fanno paura.

Alle parole della gieffina ha poi risposto in questo modo:

No, quello no.

Da questo momento in poi, gli autori del Grande Fratello hanno censurato tutto.

Grande Fratello, Vittorio Menozzi e il retroscena sulla sua vita sentimentale

Ma non è finita qui. Nella sua permanenza all’interno del tugurio Vittorio Menozzi ha avuto l’occasione di esporsi anche in merito alla sua vita sentimentale. Queste sono state le sue parole a riguardo: