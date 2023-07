Grande Fratello, le voci sul primo concorrente Nip: è un macellaio

A quasi un mese dal via del Grande Fratello ecco che spunta il primo concorrente non famoso che varcherà la porta rossa.

Si inizia già a parlare del Grande Fratello e della nuova edizione che partirà su Canale 5 il prossimo 11 settembre. Una nuova edizione già annunciata come molto diversa rispetto al passato. Addio vip o pseudotali come influencer e modelli, ma un cast misto composto da persone famose (realmente) e persone semplici e non famose.

In attesa di maggiori informazioni sul cast soprattutto famoso, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui personaggi nip che varcheranno la porta rossa. A svelare il primo concorrente ci ha pensato Deianira Marzano.

Fonte: web

L’esperta di gossip ha dichiarato sui social che uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello sarà un macellaio. “Abbiamo un probabile concorrente NIP. Un macellaio. Certo al 95%” – ha detto.

Ovviamente la sua identità è ancora top secret ma sappiamo almeno che fa un mestiere molto umile. E sarà proprio questo lo stile dei personaggi che entreranno nella casa. Addio famosi soprattutto sui social ma via libera a persone semplici e umili con storie da raccontare.

Molto probabile che anche gli altri personaggi saranno prelevati dalla vita di tutti i giorni e nulla hanno a che fare con il mondo dello spettacolo. Insomma un ritorno alle origini per il Grande Fratello che darà l’opportunità a personaggi sconosciuti di farsi conoscere al grande pubblico e chissà di regalargli una popolarità insperata. Una scelta quella di Pier Silvio Berlusconi che potrebbe rivelarsi vincente per fare di nuovo ascolti record.

Intanto non sono stati comunicati nemmeno i nuovi opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini in studio. Dagospia dava per fatta la scelta di Paola Barale e Katia Ricciarelli ma a quanto pare le cose non stanno così.

Pier Silvio vorrebbe alzare ulteriormente il livello anche degli opinionisti ed ecco che stanno salendo le quotazioni dell’opinionista unica, ovvero di Cesara Buonamici, volto storico del Tg5 e vera appassionata del reality. La conferma ufficiale ancora non c’è ma potrebbe essere davvero lei la prescelta.Grande Fratello