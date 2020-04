Grave lutto per Marco Carta, morta la nonna Elsa Ferrone Un grave lutto ha colpito Marco Carta: è morta la nonna del cantante, Elsa Ferrone che lo aveva cresciuto dopo la scomparsa prematura della madre

Marco Carta ha perso la nonna che lo aveva cresciuto dopo la prematura scomparsa della madre. Un grave lutto che lo ha colpito in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo adesso. Elsa Ferrone gli era rimasto accanto dopo la perdita della madre e lui era molto legato a lei. La sua dipartita ha sconvolto il cantante che le ha dedicato un commovente video e alcune foto sul suo profilo Instagram.

Un duro colpo per Marco Carta: la nonna Elsa Ferrone si è spenta. Lei era una figura molto importante, una seconda madre, nella vita del cantante che ha perso la mamma prematuramente. Marco Carta l’ha ricordata con alcune foto e un video postate sul suo account Instagram. I suoi follower si sono stretti tutti intorno a lui in un abbraccio virtuale. Ecco il suo commovente addio:

“È dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me. Nonna”, ha scritto Marco Carta, “Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso. Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da se. Ti amiamo. Buon viaggio Elsina. La tua famiglia”.

A stringersi accanto a Marco Carta anche i suoi amici e colleghi, da Jonathan Kashanian a Paola Caruso, da Syria, da Alessia Reato, da Roberta Bonanno a Nina Soldano… in tantissimi hanno espresso il loro cordoglio nei commenti. Poco prima aveva postato una foto della mamma Monica:

Marco Carta ha raccontato di trovarsi in Sardegna, insieme alla sua famiglia e ha raccontato di aver avuto un legame fortissimo con al nonna. La donna è deceduta per problemi di salute che aveva da tempo e, con lei, se n’è andato un punto fermo nella vita del cantante.

Marco Carta, come lo ha raccontato lui stesso varie volte, non ha avuto una vita facile. Valter Carta, il padre del cantante non era mai stato presente nella sua vita e si è spento quando lui aveva solo 8 anni, malato di leucemia. Due anni dopo, si è spenta anche Monica, la madre di Marco Carta, malata di tumore.

A quel punto, Marco Carta e su fratello maggiore, Federico Carta, sono stati affidati alla nonna Elsa Ferrone che li ha cresciuti. I follower di Marco Carta la conoscevano bene perché lui parlava spesso di lei. La nonna gli era rimasta accanto quando ha fatto coming out e lo ha sostenuto quando ha avuto dei problemi. Quando il cantante è stato ricoverato per essere sottoposto a un intervento per ulcera, lei era al suo capezzale.

Adesso che se n’è andata, ha lasciato sicuramente un grande vuoto nel suo cuore.