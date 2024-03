Grave lutto nel mondo del cinema, tutti gli attori che hanno lavorato con lui sono sconvolti:

Una triste notizia giunge da Hollywood e porta con sé la morte di un regista che ha sicuramente contribuito alla storia del cinema americano. Joe Camp si è infatti spento all’età di 84 anni dopo una lunga malattia.

Rendiamo omaggio a questo grande artista celebrando la sua vita e ripercorrendo i traguardi più importanti della sua esistenza.

Joe Camp muore a 84 anni: ha perso la lotta contro una brutta malattia

Oggi è un giorno davvero molto triste per il mondo del cinema americano, in quanto è venuta a mancare una personalità che ha sicuramente contribuito a rendere questo settore importante e prestigioso anche all’estero. Il noto regista e scrittore Joe Camp è venuto a mancare a 84 anni a seguito di una dura lotta contro una malattia che alla fine non gli ha lasciato scampo.

A diramare la notizia della morte del regista “The Hollywood Reporter” il quale ha celebrato la sua persona ripercorrendo i dettagli della sua opera più importante, ovvero il film “Benji”. Si tratta di un lungometraggio che l’uomo ha curato insieme al figlio Brandon. Entrambi si sono infatti dedicati alla sceneggiatura e alla regia di questo grande capolavoro che è possibile visionare su Netflix.

Joe ha lasciato un grande vuoto in tutti coloro che l’hanno conosciuto e in molti lo ricordano per la storia di Benji, un cagnolino che ha saputo accompagnare molti di noi nelle fasi della gioventù e della giovinezza. Camp è stato un vero e proprio pilastro nel settore della cinematografia, tanto da aver fondato la casa produttrice “Mulberry Square Releasing” di Dallas.

Quali sono le cause della morte di Joe Camp ?

Come abbiamo detto prima, l’uomo si è spento a 84 anni nella sua casa in Tennessee. Da quello che sappiamo era da tempo malato, anche se ha fatto di tutto per combattere e respingere questa malattia che alla fine ha avuto la meglio su di lui.

Non sappiamo nulla di più su questo triste avvenimento, ma molto probabilmente qualche dettaglio aggiuntivo verrà reso pubblico nei prossimi giorni. Non tutti sono consapevoli di come Joe Camp non fosse solo un regista e un sceneggiatore di successo, ma anche un grandissimo scrittore. L’uomo lascia il figlio Brandon Camp e la moglie Kathleen, con la quale ha condiviso una lunga vita felice, ricca di soddisfazioni e di amore.