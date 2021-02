Grave lutto per il cantante: sua mamma è morta dopo un suo concerto

Grave lutto per il cantante anglo-libanese: è morta sua mamma. Ad annunciarlo è stato Mika in persona che ha voluto dare l’ultimo saluto a Joannie Penniman con delle parole bellissime. La donna se ne è andata poco dopo aver assistito al concerto del figlio.

Michael Holbrook è stato educato all’arte sin dal piccolo proprio dalla mamma. Purtroppo, nel settembre del 2019, Mika aveva rivelato che la donna aveva sviluppato un cancro al cervello estremamente aggressivo.

Joannie Penniman si è sottoposta a diversi cicli di chemioterapia per poi subire un intervento piuttosto importante, tuttavia ad Aprile del 2020 la donna è peggiorata di nuovo.

Il cantante ha fatto sapere con queste parole che, purtroppo, la donna si è spenta dopo aver assistito all’ultima performance artistica del figlio:

“Tutta la mia famiglia è stata presente a questo concerto e anche mia madre, che mi ha formato, era lì, su una sedia a rotelle. In un certo senso ho fatto questo concerto per lei. Lei ci ha lasciati poco dopo, sicuramente orgogliosa di chi sono diventato e lasciandomi in eredità la stessa richiesta per il futuro: non cedere mai al facile, continuare ad esplorare nuovi orizzonti creativi.”⁣

La mamma del cantante l’ha seguito sin da piccolo nella sua promettente carriera, proprio grazie a lei l’artista ha intrapreso la strada della musica. “Mia mamma mi incoraggiava sin da bambino. Non prendere mai la strada più facile, facile continuare a non porsi limiti nella creatività e negli orizzonti: questa è quello che mi ha trasmesso.”

Gli ultimi mesi sono stati difficili anche a causa del Covid, virus che ha impedito sia a lui che ai suoi fratelli di starle vicini.