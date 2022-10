Grave lutto per Sean Penn: è morta sua mamma Eileen Ryan

Sono ore di grande dolore quelle che stanno vivendo Sean Penn e da tutti i membri della sua famiglia. Domenica 9 ottobre si è spenta nella sua casa a Malibù, in California, Eileen Ryan, mamma dell’attore e di altri due figli: Michael Penn, compositore e cantautore e Chris Penn, scomparso nel 2006 all’età di 40 anni in seguito ad alcune complicazioni cardiache.

Lutto per Sean Penn e per tutta la sua famiglia. L’attore vincitore di due Premi Oscar è stato costretto a dire addio alla sua amata mamma Eileen Ryan. Ricordiamo che la donna, di professione attrice, è stata diretta sul set da marito ma anche da suo figlio Sean.

A rendere pubblica la notizia della scomparsa di Eileen Ryan è stato il portavoce di famiglia. In seguito a quanto appreso, sono stati molti coloro che si sono stretti al dolore dell’attore e della sua famiglia inviando messaggi di vicinanza e affetto.

Eileen Ryan, dalla carriera alla vita privata: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla madre di Sean Penn

Eileen Ryan è nata New York nel 1927. Di professione attrice, negli anni Sessanta decidi di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia ed essere una mamma a tempo pieno.

Il 1986 è l’anno in cui Eileen Ryan compare di nuovo nelle scene. Viene diretta infatti dal regista James Foley in Distanze ravvicinate. Nel film Eileen ricopre il ruolo della nonna di due personaggi interpretati dai figli Sean Penn e Chris Penn. Da quel momento in poi la donna torna a lavorare recitando diverse parti in moltissimi film.

In alcuni delle pellicole a cui Eileen Ryan ha lavorato, l’attrice ha avuto la possibilità di essere stata diretta dal marito Leo Penn. É questo il caso del film Berlino – Opzione zero. Ma Eileen Ryan è stata diretta anche da suo figlio Sean nel film Lupo solitario.