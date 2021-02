Gravissimo incidente per la famosa attrice: “Ho rischiato di perdere la gamba e di morire”

Durante un viaggio in Congo, l'attrice Ashley Judd ha subito un brutto incidente che l'ha messa in serio pericolo

Una tremenda disavventura, quella vissuta dalla diva americana Ashley Judd. L’attrice, mentre si trovava nella Repubblica Democratica del Congo, per condurre uno studio sui Bonobo, ha subito una brutta caduta che le ha causato una grave frattura alla gamba. Frattura che, se non fosse stata curata in tempo, avrebbe potuto causarle anche l’amputazione dell’arto o, addirittura, la vita.

Lo spirito avventuriero e naturalista della diva è cosa ben nota. Lo stesso che l’ha portata, alcune settimane fa, ad intraprendere l’ennesimo viaggio in Africa, per condurre degli studi sui Bonobo, una specie di scimmie che rischia l’estinzione.

Proprio durante un’escurzione, tesa ad avvistare e studiare i comportamenti di questa particolare specie animale, Ashley ha avuto un brutto incidente. È inciampata in un tronco di un albero che era caduto sul sentiero e si è fratturata la gamba in 4 punti, con un interessamento anche dei nervi.

La lontananza dalla civiltà, unita al fatto che nella maggior parte dei villaggi locali non ci sono mezzi per intervenire su casi come questo, hanno messo in serio pericolo la famosa attrice.

Alcuni compagni di viaggio, prima a spalla, poi in sella ad una moto, sono riusciti a portarla fino ad una struttura ospedaliera che si trova in Sud Africa. Un’apocalisse, come ha spiegato la stessa Ashley, che è durata circa 55 ore. Ore nelle quali il dolore era lancinante e non c’era modo di farlo passare nemmeno per un secondo.

Ashley Judd ammette di essersi salvata perché privileggiata

Ashley Judd, famosa oltre che per i suoi film anche per le relazioni avute con attori del calibro di Matthew McConaughey e Robert De Niro, in un’intervista rilasciata ad un giornalista del New York Times, ha ammesso si essersi salvata solo perché è una privilegiata.

Infatti, come ha raccontato, se fosse stata una normale cittadina congolese, senza un’assicurazione medica che copre i danni derivanti da catastrofi, probabilmente avrebbe come minimo perso l’intera gamba o addirittura avrebbe rischiato la vita.

Brutta avventura dunque per la diva Hollywoodiana, che ora si trova ancora in ospedale in Sud Africa dove sta ricevendo le migliori cure possibili.