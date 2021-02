Gravissimo lutto per la cantante: è stato investito da un auto

Gravissimo lutto per la cantante statunitense Nicki Minaj, il padre è stato investito da un pirata della strada: non ce l'ha fatta

Una notizia tragica per la giovane cantante statunitense. Nicki Minaj ha perso suo padre, di 64 anni, a causa di un brutto incidente stradale. L’uomo è stato investito venerdì sera da un pirata della strada ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Purtroppo, non ce l’ha fatta. L’uomo si è spento nel weekend, inutile ogni tentativo di rianimazione. Secondo la ricostruzione della polizia della Contea di Nassau a New York, il padre della cantante stava camminando sulla Strada tra Roslyn Road e Raff Avenue.

Erano le 18 quando un veicolo diretto a nord lo ha colpito in pieno. Secondo i testimoni, l’automobilista non si è fermato e non ha prestato soccorso. Robert Minaj non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.

Ora, la polizia locale ha chiesto aiuto anche ai testimoni oculari, qualsiasi informazione può essere d’aiuto. Ora tutti i fan si stanno strigando intorno al dolore della cantante.

Nicki Minaj non ha mai nascosto di aver un rapporto molto delicato con il padre, tra alti e bassi è stato comunque un rapporto sofferto. La rapper l’aveva raccontato in un’intervista nel 2018: