Gravissimo lutto per Marco Mengoni: la notizia ha sconvolto tutti

È venuta a mancare all’improvviso Nadia Ferrari, una donna che con la sua morte ha sconvolto tutta la comunità di Ronciglione nella Tuscia. Ad accusare maggiormente il colpo il figlio della donna Marco Mengoni.

Ecco che cosa è successo alla mamma del famosissimo cantante italiano.

Uno dei lutti più grandi che si possa provare nella vita è proprio quello legato alla perdita di uno dei genitori. Questo lo sa molto bene Marco Mengoni che pochi minuti fa ha perso la sua mamma, Nadia Ferrari.

La notizia è stata diffusa da una pagina Facebook che ha appunto parlato dell’enorme sofferenza che la dipartita della donna ha causato non solo nei famigliari, ma in tutta la comunità di Ronciglione. Si tratta di una grandissima perdita per l’artista in quanto aveva un legame davvero speciale con la madre, la quale l’ha sempre supportato anche nei momenti in cui non era famoso. Mengoni ha raccontato in più occasioni il legame che lo univa alla madre, tanto da averle dedicato la vittoria al Festival di Sanremo nel 2023.

Dedico questo Festival alla donna che mi ha messo al mondo. Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere, esperienze di vita molto delicate.