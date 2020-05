Gregory Tyree Boyce, attore di Twilight, è stato trovato morto insieme alla fidanzata Gregory Tyree Boyce, meglio conosciuto come l'attore di Twilight, è stato trovato morto insieme alla fidanzata nel loro appartamento: a dare l'allarme la cugina

Gregory Tyree Boyce è stato trovato morto insieme alla sua fidanzata Natalie Adepoju nel loro appartamento a Las Vegas: il ragazzo era conosciuto in Italia per aver interpretato il ruolo di Tyler Crowley nella saga di Twilight, l’attore aveva solo 30 anni

A lanciare l’allarme è stata la cugina dell’attore: la donna si è accorta dell’auto posteggiata sotto il suo appartamento a Las Vegas, il ragazzo infatti sarebbe dovuto essere a Los Angeles, sia per motivi di lavoro sia per stare vicino alla sua bambina Alaya di 10 anni

La donna ha così avvertito le autorità ma quando sono riusciti ad entrare nell’appartamento per il giovane e per la sua compagna non c’è stato nulla da fare: entrambi sono stati trovati privi di sensi. Ancora non sono chiare le motivazioni che hanno portato alla morte della coppia

Alcune fonti riferiscono a E!News che: “Greg amava la vita. Era positivo, molto spiritoso, l’anima della festa. Mi mancherà. Era uno degli amici più divertenti che avessi a Los Angeles. Ha reso memorabile il tempo che abbiamo trascorso insieme”

La raccolta fondi per aiutare la famiglia di Natalie Adepoju

In queste ore su Gofundme è stata aperta una raccolta fondi per dare una mano alla famiglia a riportare a casa il corpo della giovane ragazza trovata senza vita:

“Vi chiediamo di rispettare i desideri della famiglia. Tuttavia, a causa dell’improvvisa scomparsa e della necessità di riportare a casa Natalie, vi chiediamo di aiutarci con una donazione. Natalie aveva ancora tanta vita da vivere. Lascia un figlio, suo padre, 2 fratelli e 1 sorella e una famiglia di amici e parenti che l’hanno amata profondamente. Qualsiasi importo aiuterebbe a riportare a casa la nostra bambina”.