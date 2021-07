Guai in vista per Shakira: la nota cantante potrebbe rischiare il carcere

Guai in vista per Shakira. É di questi giorni la notizia che la cantante potrebbe rischiare il carcere. Il motivo? Secondo la corte spagnola, la nota cantate dovrebbe rispondere ad un’evasione di 14,5 milioni di euro e per questo potrebbe rischiare anche il carcere. Per il momento la diretta interessata non ha commentato la vicenda, considerata dai suoi legali in maniera diversa rispetto alla corte spagnola.

Nel 2011 la cantante si è trasferita in Spagna insieme al compagno Gerard Piqué, anche se fino al 2015 ha mantenuto la sua residenza alle Bahamas. I legali della cantante sostengono una tesi completamente diversa rispetto a quella delle autorità spagnole. Dal momento che Shakira ha svolto tournée internazionali, i suoi guadagni non possono essere tassati solo in Spagna.

Shakira: vita privata della cantante

Shakira è una delle cantanti più amate di fama internazionale. Riguardo la sua vita sentimentale, la pop star è legata al calciatore Gerard Piqué dal quale ha avuto due splendidi bambini. Il primogenito della coppia è Milan, nato nel 2013. Nel 2015, invece, Shakira è diventata mamma di Sasha.

La cantante ama immensamente i suoi bambini e, dopo i problemi riscontrati alle corde vocali, non ha tenuto nascosto la sua volontà di abbandonare la carriera musicale per dedicarsi esclusivamente a loro. Shakira e il suo compagno sono più uniti e innamorati che mai e a riguardo la cantante ha dichiarato: