Guenda Goria confessa con dolore la malattia scoperta da poco

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip Guenda Goria è stata al centro della scena soprattutto per le sue questioni amorose, in particolare per il flirt avuto con Filippo Nardi. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, conclusosi il reality, è stata ospite lo scorso sabato a Verissimo da Silvia Toffanin insieme agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Poco prima aveva postato su Instagram una foto dove si ritraeva con un girasole in mano ed ha spiegato bene il motivo.

Fonte: Mediaset

“Ciao a tutti amici, ci tengo oggi a parlarvi di una piccola battaglia che ho scoperto da non molto tempo da dover portare avanti che è l’endometriosi”.

Fonte: Mediaset

Guenda Goria ha deciso di raccontare il suo dramma

Guenda in occasione del mese dedicato all’endometriosi, ha deciso di rivelare questa sua patologia che se non curata può avere anche delle conseguenze gravi. La donna ha invitato tutte le donne a controllarsi e a non sottovalutare i sintomi.

Raggiunta da Libero Quotidiano Guenda ha confessato:

“Marzo è il mese dedicato all’endometriosi. Mi è stata da poco diagnosticata questa malattia di cui non sapevo niente. Per molto tempo ho sottovalutato i dolori che sentivo pensando fossero legati allo stress. Credo sia importante offrire la propria testimonianza per lanciare un messaggio sull’importanza della prevenzione. L’endometriosi è un disturbo di cui soffre una donna su dieci e su cui c’è pochissima informazione. Può portare a gravissime conseguenze come l’infertilità e varie tipologie di tumori e bisogna curarla in tempo” – ha detto.

Fonte: Mediaset

Come te ne sei accorta? – gli chiedono. “Ho deciso di fare dei controlli approfonditi e ho capito che tutti i problemi che avevo anche erano legati a quello. Anche i problemi di coppia”– la risposta di Guenda che si dice disponibile a metterci la faccia e a sensibilizzare l’opinione pubblica parlando del problema che purtroppo affligge tantissime donne in Italia e nel mondo.