Il lieto annuncio per Guenda Goria ha conquistato migliaia di telespettatori che negli scorsi giorni erano stavano seguendo il programma di Caterina Balivo. È proprio durante la sua intervista a “La volta buona” che la figlia di Maria Teresa Ruta ha annunciato di essere incinta.

Un momento emozionante al quale quest’ultima e la nota conduttrice non hanno saputo trattenere le lacrime dopo il suo lungo e difficile percorso di cure. Negli scorsi mesi infatti, in più occasioni la ex gieffina aveva spiegato il suo sogno di diventare mamma che si faceva sempre più lontano a seguito della precedente gravidanza extrauterina e la rimozione di una tuba.

Guenda Goria è incinta, in arrivo il primo figlio con Mirko Gancitano: “È un miracolo”

Un vero e proprio miracolo al quale Guenda non aveva mai smesso di rinunciare e che, a distanza di tempo finalmente si è realizzato. Un vero momento magico per lei che ha voluto annunciare a tutto il pubblico a casa e ai suoi fan proprio durante l’ospitata da Caterina Balivo.

È proprio quest’ultima che con la voce rotta dall’emozione ha affermato: “Sono un po’ emozionata, perché è stato un traguardo, che per me è un miracolo. Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre”.

In passato i medici avevano detto a Guenda che non avrebbe mai potuto avere figli proprio a causa della precedente gravidanza extrauterina e della successiva operazione. “Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo” spiega la ex gieffina.

Un traguardo importante arrivato a pochi mesi dal suo matrimonio con Mirko Gancitano che si terrò il 16 maggio. Proprio a seguito di questo, è Guenda a terminare affermando: “Sono soltanto davvero felice di essere tornata a casa al fianco dell’uomo che amo. Me la sono vista davvero brutta, è stato traumatico. All’improvviso ho realizzato di essere incinta e subito dopo di aver perso la gravidanza. Psicologicamente è stato un cortocircuito”.