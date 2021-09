La prima a pubblicare la foto di Guendalina Tavassi con un occhio nero è stata sua figlia, Gaia Nicolini. Poche ore dopo quella foto è stata rimossa, ma il fan hanno ovviamente fatto domani. L’ex concorrente del Grande Fratello si è mostrata in foto davvero malconcia.

Ora, a rompere il silenzio dopo qualche giorno di stop, è stata l’influencer in persona che, sconvolta, ha provato a dare una spiegazione dell’accaduto, ma a quanto pare, per il momento non può raccontare nulla.

Non posso raccontare purtroppo quello che è successo, è tutto in mano agli avvocati quindi vi prego non mi chiedete cos’è successo e chi è stato. Purtroppo non posso dirlo.

Detto questo, da domani Guendalina si ritrucca e si metterà un filtro non solo su Instagram, ma come ho sempre fatto anche nella vita. Purtroppo o per fortuna nella vita ho sempre cercato di mascherare e sorridere. Ognuno ha un suo modo di reagire, io ho sempre reagito in questo modo perché nella mia vita ne ho passate talmente tante che non ho più lacrime.

Nei giorni scorsi è intervenuto anche il suo nuovo compagno, Federico Perna, ha mandato un messaggio social alla fidanzata elogiando la sua forza e la sua tenacia. La donna ha poi continuato:

Non sta male solo chi si mette a letto per giorni al buio e con la copertina, io posso stare peggio di tutti e mascherare in questo modo perché ho dei figli e questo è un mio lavoro e un piacere. La vita va avanti e non dovete premettere a nessuno di rovinare la vostra avita e di rovinare tutto ciò che di bello state facendo.