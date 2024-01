Grande paura per il padre di Guendalina Tavassi che dopo un malore è stato operato ed ora si trova in terapia intensiva: Ecco gli ultimi aggiornamenti

Grande paura per il padre di Guendalina Tavassi che, nelle ultime ore ha spiegato e annunciato ai suoi fan le sue preoccupanti condizioni di salute. La showgirl nel tardo pomeriggio di ieri attraverso i suoi profili social, ha voluto spiegare alle persone che la seguono il momento di paura e di terrore che la sua famiglia sta vivendo.

È lei stessa a rivelare come il padre Luciano sia stato colpito da un bruttissimo malore che l’ha costretto al ricovero urgente in ospedale. Una giornata bruttissima per Guendalina che, ha trovato un po’ di sollievo e di affetto tra i suoi fan che la seguono ormai da tantissimi anni.

La ex gieffina ha così condiviso il suo grande dramma, spiegando nei dettagli quella che doveva essere una giornata tranquilla e speciale ma che invece, si è rivelata in un momento di grande paura. Ecco le sue parole e tutti i dettagli.

Guendalina Tavassi, il padre operato d’urgenza: “È in terapia intensiva”

Come un fulmine a ciel sereno il malore che ha segnato la giornata di Luciano, il padre di Guendalina Tavassi. Quest’ultimo infatti, ha avuto un bruttissimo malore che l’ha costretto ad un ricovero urgente e subito dopo ad un delicato intervento chirurgico.

A raccontare quanto accaduto è la stessa showgirl che ha affermato all’interno del proprio profilo Instagram: “Oggi doveva essere la giornata degli abbracci. E io ho rischiato di dare l’ultimo al mio papà. Uno dei giorni più brutti della mia vita dove ho capito sempre di più quanto anche un minuto sia prezioso”.

“Scusatemi ma non riesco ancora a parlare. Però vi ringrazio e vi abbraccio da qui per tutto il vostro calore. Papà adesso è in terapia intensiva post-operatoria. E grazie ai medici, veri Angeli sulla terra, è stato salvato stanotte” spiega Guendalina.

Una situazione delicata che la donna ha voluto condividere con i propri fan e che, continuerà ad aggiornare giorno dopo giorno. Per ora il genitore si trova in terapia intensiva e pare che pian piano si stia riprendendo proprio grazie all’operazione che, per fortuna è andato per il meglio.