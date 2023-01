Guendalina Tavassi con lo stesso look indossato da Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello Vip. Di recente l’influencer e sorella di Edoardo Tavassi protagonista nella casa di Cinecittà, ha optato per lo stesso abito lungo e aderente.

Il modello è identico anche se a cambiare è stato il colore: Guendalina ha optato per il blu notte mentre Oriana al GF ha usato il verde smeraldo. La creazione è firmata da Elisabetta Franchi, una delle stiliste più amate ed apprezzare dal mondo dello spettacolo.

Fonte: web

Ma di che abito si tratta? Più precisamente è una tuta skinny con ampio scollo a barca, trattenuto nel centro da un anello di pietre castoni. E poi taglio sotto al seno, addome scoperto e fascione arricciato che copre dalla vita al bacino. Il capo è disponibile in diversi colori: oltre al blu e al verde smeraldo indossato dalle due influencer, esiste anche in rosso, nero e glicine.

Il prezzo non è particolarmente esagerato visto che sul sito di Elisabetta Franchi è marcato a 360 euro pagabili anche in 3 comode rate e senza interessi. Si tratta di uno degli abiti più apprezzati della collezione autunno-inverno 2022-2023.

C’è tra l’altro una piccola curiosità. Elisabetta Franchi ha postato sul profilo Instagram ufficiale le foto di Guendalina e di altre influencer che sfoggiavano l’abito ma non c’è traccia di Oriana Marzoli che con quel vestito ha catturato l’attenzione dei protagonisti nella casa del Grande Fratello Vip ma anche dei tantissimi telespettatori che non hanno potuto far altro che apprezzare.

Oriana che nella notte si è resa anche protagonista di una violenta lite con Dana Saber. Tra le due sono volate parole forti.

Il motivo? Dana, infastidita dal fatto che Oriana avesse spostato le sue scarpe, ha aperto l’armadio della venezuelana e lanciato a terra le sue cose.