Gustavo Guillén si è spento, era Emilio Acosta nella telenovela “Manuela” È morto a 57 anni Gustavo Guillén in seguito a un intervento chirurgico, l'attore argentino era noto per aver interpretato Emilio Acosta nella telenovela “Manuela”

Gustavo Guillén si è spento a 57 anni. L’attore argentino era conosciuto in Italia per aver interpretato il ruolo di Emilio Acosta nella telenovela “Manuela”. Gli era stato diagnosticato un tumore alla prostata e si era sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione. Era risultato negativo al tampone per COVID-19.

Il mondo del cinema piange la prematura scomparsa dell’attore argentino di telenovelas Gustavo Guillén. L’attore è morto a 57 anni in seguito ad alcune complicazioni insorte in seguito ad un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore alla prostata. Prima di morire era risultato negativo al tampone per Coronavirus.

La star delle telenovele argentine era ricoverato a Buenos Aires, nell’ospedale di La Plata ed è deceduto giovedì 28 maggio lasciando famigliri e amici attoniti.

In Italia era molto conosciuto per aver interpretato il ruolo di Emilio Acosta nella soap opera Manuela insieme a Grecia Colmenares. Il nome dell’attore all’anagrafe era Gustavo Héctor Dasso ed era nato il 30 giugno 1962 a Buenos Aires.

Ha conosciuto la modella Lorena Bruno nel 2000 sul set di “Amor Latino” che, in seguito, è diventata sua moglie. Dal loro matrimonio è nato un figlio ma il loro amore è finito nel 2008 con un divorzio.

La sua carriera d’attore era iniziata quando aveva circa 25 anni interpretando ruoli nelle telenovelas. Ma la sua consacrazione come attore a livello mondiale arrivò on la soap opera italo-argentina Manuela.

In Italia la telenovela fu trasmessa su Rete4 partendo dal 1991 e lui e Grecia Colmenares erano molto amati. Il suo personaggio era doppiato in italiano dalla voce di Vittorio De Angelis.

Gustavo Guillén ha avuto anche altri ruoli. Le telenovelas più conesciute in Italia in cui ha ruoli sono state: “Perla nera”, “Micaela”, “Ricos y famosos”, “Dulce Ana”, “Chiquititas”, “Muñeca brava”, “Luna salvaje e la lista può ancora continuare.

R.I.P. Gustavo. Noi non ti dimenticheremo.