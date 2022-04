Dopo l’abbandono di Jeremias la scorsa puntata anche Gustavo Rodriguez è stato ieri eliminato dall’Isola dei Famosi e potrà tornare in Italia ricongiungendosi con la sua famiglia.

Non è stata un’isola esaltante per i due di casa Rodriguez e il pubblico lo ha capito. Basta vedere il risultato del televoto di ieri che ha premiato Clemente Russo con l’84% delle preferenze.

A dire il vero poco prima dell’esito Gustavo aveva quasi implorato il pubblico di farlo tornare a casa ed è stato accontentato.

In studio sia i due opinionisti Vladimir e Nicola, sia la conduttrice Ilary Blasi non hanno fatto mancare delle frecciatine a Gustavo. Prima di chiudere il televoto Ilary ha detto: “Va bene, io faccio partire gli ultimi trenta secondi di televoto e poi faccio partire pure te” – riferendosi alla partenza di Gustavo dall’isola verso casa.

Fonte: web

Anche Vladmir ha rincarato la dose dicendo: “Io sono sempre per la ricomposizione familiare e quindi spero che Gustavo torni in Italia a ritrovare il suo figlio Jeremias e tutto il resto della famiglia”.

Dopo la lettura dell’esito del televoto, la regia guidata da Roberto Cenci ha mandato in onda la sirena di una nave con un sottofondo di “Povero Gabbiano”.

Gustavo Rodriguez, gioia in studio per la sua eliminazione

E Vladimir ha concluso con la sua solita ironia: “Il pubblico lo ringraziamo noi (per averti eliminato, ndr.), grazie pubblico“.

Insomma non è stata un’esperienza indimenticabile per il duo composto da Gustavo e Jeremias. Soprattutto il secondo non ha fatto altro che lamentarsi con il mondo dei reality che a detta sua non gli appartiene, con gli altri naufraghi e con la produzione. Alla fine ha deciso di lasciare senza passare da Playa Sgamada come tutti gli altri perché troppa la mancanza dalla fidanzata e dala figlia.

Gustavo invece non è mai riuscito ad integrarsi totalmente con il gruppo e non è mai riuscito ad entrare nelle dinamiche di questo gioco che nasconde molte insidie.