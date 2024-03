Ha 34 anni ed è un ex modella, questa donna ha conquistato il cuore di uno degli attori più famosi del momento, la loro storia è stata segreta per anni

Alessandro Borghi è uno dei fenomeni del cinema italiano più lucenti degli ultimi anni, ma oggi vogliamo parlarvi della donna che è al suo fianco, la bellissima Irene Forti. Una donna meravigliosa, ma anche molto acculturata e con una carriera importante nel settore delle risorse umane. Scopriamo insieme chi è e cosa fa nella vita la 34enne compagna dell’attore.

Credit: uforty_ – Instagram

Uno degli astri nascenti, ormai stella affermata del cinema italiano è senza dubbio Alessandro Borghi. Tanti i film che lo hanno reso, ad oggi, uno degli attori più amati e ricercati nel panorama cinematografico nostrano. Ultimo nella lista, uscito pochi giorni fa sulla piattaforma Netflix, “Supersex“, in cui l’interprete romano veste i panni e racconta la vita e la carriera del pornodivo Rocco Siffredi.

Al suo fianco, dal 2019 circa, c’è una donna allo stesso modo straordinaria, si tratta di Irene Forti. La relazione tra i due è diventata ufficiale dal 2021, quando i due si mostrarono per la prima volta insieme su un red carpet. Nel 2023, poi, il loro amore è stato coronato con la nascita del piccolo Heima, primo figlio della coppia.

Credit: uforty_ – Instagram

Irene è una bellissima donna di 34 anni, ex modella, dalla presenza magnifica ma dalla mente e dalla cultura di altrettanto alto livello. È infatti laureata alla Luiss di Roma in Economia Aziendale, con specializzazione in Gestione delle risorse umane e Amministrazione del personale.

Credit: uforty_ – Instagram

Dopo alcuni anni trascorsi a lavorare proprio nel settore delle risorse umane, ha deciso di fondare la Home Means Casa, una società che si occupa di Coaching psicologico e sviluppo di idee in diversi campi.

Alessandro e Irene, sebbene siano apparsi insieme in diverse occasioni e non nascondono più la loro relazione, decidono comunque di viverla quanto più possibile privatamente. Proprio Borghi, in una delle pochissime interviste in cui ha parlato di lei, l’ha definita “la persona più acculturata e interessante che conosco”.