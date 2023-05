Haesoo, la cantante coreana morta suicida a 29 anni

Nel corso delle ultime ore un vero e proprio lutto ha colpito il mondo della musica e dello spettacolo in generale. Qualche ora fa la polizia di Seoul, in Corea del Sud, ha annunciato la tragica morte della coreana Haesoo di soli 29 anni. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Lutto nel mondo della musica. Qualche ora fa Haesoo, cantante coreana di 29 anni, è stata trovata morta dalla polizia di Seoul in una camera d’albergo. Stando alle indiscrezioni, pare che la giovane sia morta suicida, dal momento che accanto al suo corpo è stata trovata una lettera d’addio. Inutile dire che la notizia ha fatto sprofondare i fan dell’artista nella tristezza più totale.

La fan page ufficiale della cantante, ‘Haesoopia’, ha voluto rivolgere l’ultimo pensiero all’artista con queste commoventi parole:

Haesoo era una persona calorosa che sapeva come dare amore a coloro che la circondavano, condividere affetto e riceverlo.

La famiglia di Haesoo, che al momento sta vivendo un terribile lutto, ha annunciato che tra qualche giorno terrà un funerale privato ed ha invitato tutte le fan page della cantante ad:

Astenersi dal diffondere speculazioni, rapporti malevoli e voci in modo che la famiglia profondamente rattristata possa piangere e salutare pacificamente il defunto.

Al momento non si conoscono le cause che hanno portato l’artista a compiere questo tragico gesto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa vicenda che ha sconvolto l’intero mondo della musica e dello spettacolo in generale.

Chi era Haesoo, la cantante coreana morta a soli 29 anni

Il debutto di Haesoo nel mondo della musica coreana risale al 2019, anno in cui ha pubblicato il suo primo album ‘My Life, Me’.