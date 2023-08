Halle Barry e Olivier Martinez hanno ufficialmente divorziato: l’annuncio

Nel corso delle ultime ore i nomi di Halle Barry e Olivier Martinez stanno occupando le pagine dei magazine di tutto il mondo. Il motivo? Pare che la coppia, dopo circa otto anni di lunghe battaglie in tribunale, sia riuscita a divorziare ufficialmente. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Halle Barry e Olivier Martinez hanno divorziato ufficialmente. A rendere pubblica la notizia è stato il magazine ‘Page Six’ che ha anche reso noti anche tutti i dettagli dell’accordo previsti dalla separazione. Ricordiamo che Halle Barry e Olivier Martinez hanno annunciato la fine della loro storia d’amore nel 2015. L’anno seguente i due si sono resi protagonisti di una lunga battaglia legale per via dell’affidamento del figlio Maceo.

Queste sono state le parole che la coppia ha utilizzato per annunciare la fine del matrimonio:

Con il cuore pesante siamo giunti alla decisione di divorziare. Vogliamo andare avanti con amore e rispetto l’uno per l’altro e focalizzandoci insieme su ciò che è meglio per nostro figlio. Ci auguriamo a vicenda nient’altro che la felicità nella vita e confidiamo che rispettiate la nostra privacy e, soprattutto, quella dei nostri figli in questo periodo difficile.