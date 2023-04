Harry e Meghan, la cifra da capogiro richiesta per partecipare all’incoronazione di Re Carlo

Harry e Meghan non smettono mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore i nomi della coppia sono tornati ad occupare lo spazio dei principali giornali di gossip per una clamorosa notizia che sta facendo il giro del web. Il rumor riguarda la cifra da capogiro che i due avrebbero richiesto per partecipare all’incoronazione di Re Carlo III: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Continua la faida tra Harry e Meghan e la casa reale inglese. Qualche mese fa il figlio di Re Carlo ha rivolto un pesante attacco a Camilla, mandando il sovrano su tutte le furie. Queste sono state le parole che il marito di Meghan Markle ha rivolto alla Regina Consorte:

Siamo stati molti giorni a pensare a chi poteva aver venduto la storia alla stampa. Io e mio fratello in primis abbiamo stilato una lista dei sospettati, che alla fine è diventata molto piccola. Una sera Willy timidamente ammise che durante il tour in Australia ad una cena con papà e la Regina Camilla si era lasciato sfuggire della discussione tra Meg e Kate. Io mi portai le mani al volto, Meg e Kate si zittirono. A quel punto fu tutto chiaro. E io dissi a mio fratello ‘Proprio tu tra tutti avresti dovuto saperlo. Dovevi capire che lei avrebbe potuto farci questo.

Harry e Meghan, chiesti 11 milioni di euro per partecipare all’incoronazione di Re Carlo: l’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore una nuova polemica si è abbattuta una nuova polemica su Harry e Meghan. Stanno diventando sempre più insistenti le voci secondo cui la coppia avrebbe richiesto 11 milioni di euro per partecipare all’incoronazione di Re Carlo III.

L’evento avrà luogo fra un mese e, stando a quanto riporta l’esperto reale Richard Fitzwilliams, Harry e Meghan verrebbero tagliati fuori dalla famiglia qualora non partecipassero.