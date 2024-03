“Harry e Meghan sotto shock: hanno scoperto tutto dal video” la chiamata tra i fratelli dopo la pubblicazione del post di Kate

Il dolore e la malattia hanno il potere di cancellare rancori e dissapori e di far vedere tutto nella giusta prospettiva. La sofferenza dei nostri cari ci aiuta a capire quali sono le priorità della vita e i valori che vanno perseguiti ad ogni costo. Tutte le famiglie litigano e gli equilibri sono sempre precari, soprattutto, se si mettono in mezzo visibilità e potere.

Il grande scrittore russo inizia così uno dei suoi romanzi più famosi: “Tutte le famiglie felici si assomigliano, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”. La famiglia reale inglese non è esclusa da tali dinamiche e i dissapori tra i fratelli Mountbatten-Windsor sono sotto gli occhi di tutto il mondo. Harry ha rinunciato al titolo di altezza reale e si è trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan nel 2020 e da allora i rapporti con la famiglia inglese si sono interrotti.

Il video pubblicato da Kate ha avvicinato i due fratelli. Harry e Meghan hanno messo da parte l’orgoglio e inviato immediatamente un messaggio di auguri e di pronta guarigione alla cognata. Indiscrezioni affermano che Harry abbia scoperto le reali condizioni di salute della cognata proprio con la pubblicazione del post. Il duca del Sussex ha chiamato il fratello William per dimostrargli la sua vicinanza e offrirgli il supporto necessario in questa situazione così delicata.

Harry era stato vicino a William anche quando l’erede al trono era stato ricoverato al London Clinical per un intervento chirurgico, recandosi in volo dagli Stati Uniti all’Inghilterra in modo tempestivo. Il legame tra i due fratelli è molto forte perché insieme hanno dovuto affrontare diverse difficoltà restando orfani in così tenera età.

William in questo momento, tra le difficoltà del padre e della moglie, necessita di tutto il supporto dei suoi cari. La famiglia è la nostra ancóra sul mondo.