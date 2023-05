Harry e Meghan vicino al divorzio? L’indiscrezione

Harry e Meghan Markle sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di sempre. Nel corso delle ultime ore i nomi del duca e della duchessa di Sussex sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la coppia sia molto vicina al divorzio. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Harry e Meghan vicini al divorzio? Nelle ultime ore i tabloid britannici non fanno che parlare di questo argomento che sta interessando le pagine dei principali giornali di gossip. Stando a quanto rivelato da fonti certe, la coppia starebbe per divorziare: ecco perché.

Pare che Meghan Markle non sia stata abbastanza vicina a suo marito come avrebbe dovuto durante la stesura del libro ‘Spare’ e durante l’incoronazione di Re Carlo. Ma non è finita qui. Secondo alcune indiscrezioni pare inoltre che l’agenzia che cura l’immagine dell’attrice non ha incluso la figura di Harry.

Nonostante si tratti di rumors che non hanno ancora trovato conferma, nel corso delle ultime ore sono emersi una serie di indizi che potrebbe supportare il gossip in questione. Si vocifera che Harry abbia affittato una stanza in un resort di lusso vicino Montecito e un’altra in un resort a Los Angeles. Qui Harry si recherebbe quando vuole stare lontano da sua moglie.

A questi due indizi se ne aggiunge un terzo fornito da una fonte molto vicina alla casa reale, Lady Colin Campbell. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho saputo da cinque fonti assolutamente attendibili che il principe Harry ha contattato i suoi legali mesi fa.

A questo gossip si aggiunge quello rivelato dal maggiordomo di Lady Diana Paul Burrel che ha rivelato:

Il principe ha aperto gli occhi su Meghan e tornerà da solo a Londra.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti a riguardo.