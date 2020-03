Harry Potter, J.K. Rowling e l’augurio rivolto all’Italia per l’emergenza Coronavirus L'autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, ha voluto inviare un augurio all'Italia per questo momento difficile che sta attraversando a causa del coronavirus.

Dopo una pausa dai social, J.K Rowling ha iniziato ad inviare messaggi dolci, di speranza e di supporto a tutti gli italiani.

Durante una chiacchierata con i fan, ha rivolto un preciso messaggio al nostro Paese pubblicando un tweet:

“We’re all rooting for Italy in the UK. We know how hard this virus has hit you. Sending you loads of love… the way Italians have supported each other is an inspiration. ❤️ https://t.co/SKAwWma90N

Ve lo traduciamo:

“Nel Regno Unito facciamo tutti il tifo per l’Italia. Sappiamo con quanta ferocia vi ha colpito questo virus. Vi sono vicina con tanto affetto…il modo in cui gli italiani si sono sostenuti a vicenda è fonte di ispirazione”.

Sul web in queste ore girano le prime immagini della nuova edizione illustrata di Harry Potter e la Pietra Filosofale curata da MinaLima e sarà in libreria nel Regno Unito il 20 ottobre 2020.

In queste settimane di quarantena, è stata riproposta la saga del film di Harry Potter su Italia 1 ed ha portato un enorme successo di share. Proprio per questo motivo, la scrittrice J.K. Rowling ha rivolto un messaggio di speranza ai suoi fan italiani.

Intanto su Italia 1 verranno trasmessi nei prossimi giorni gli altri quattro film della saga di Harry Potter. Questo è il calendario:

Lunedì 30 marzo, ore 21.20 Harry Potter e l’Ordine della Fenice (2007)

Martedì 31 marzo, ore 21.20 Harry Potter e il principe mezzosangue (2009)

Lunedì 6 aprile, ore 21.20 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 (2010)

Martedì 7 aprile, ore 21.20 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (2011)

Gli otto film nati dai romanzi di J.K. Rowling, diventati blockbuster nei cinema di tutto il mondo, sono stati aggiunti alle nuove proposte della rete di Mediaset per intrattenere il pubblico giovanile.

Questa è la prima volta che la saga di “Harry Potter” viene programmata con tutti i film, ma in un momento di emergenza in Italia, è stata davvero un’ottima idea intrattenere gli italiani con questo personaggio così tanto amato.