Harvey Weinstein è positivo al COVID-19: contratto il virus in carcere Harvey Weinstein, il magnate dl cinema Americano e volto storico di Hollywood è positivo al COVID-19: avrebbe contratto il virus in carcere. Ecco i dettagli

Harvey Weistein è risultato positivo al COVID-19, il famoso produttore cinematografico americano e volto storico di Hollywood avrebbe contratto il virus proprio in carcere, dove è finito proprio qualche settimana fa per essere stato ritenuto colpevole dal tribunale di New York per reati di violenza sessuale e stupro

Mercoledì scorso, il magnate del cinema era stato trasferito nel carcere di New York di Wende Correctional Facility vicino a Buffalo, dove attualmente si trova in isolamento e dovrà restare in cella per scontare una pena di 23 anni

Secondo quanto riporta il Daily Mail, l’uomo potrebbe aver contratto il Coronavirus nel carcere in cui si trovava prima, quello di Rikers Island, proprio lì altri detenuti erano positivi. A dare conferma al giornale e ai dipendenti del carcere è stato l’ex proprietario della Miramax

Harvey Weinstein dopo anni di processi e accuse è stato ritenuto colpevole per i reati di violenza sessuale e stupro, due casi su cinque di accusa infatti sono stati confermati. Proprio dopo la condanna l’uomo si era sentito male, tanto che era stato trasportato in ospedale, ha avuto dolori al petto lancinanti e svenimenti