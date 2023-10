Heidi Baci, la lettera di addio al Grande Fratello: “La mia famiglia aveva bisogno di me”

Con la sua repentina uscita dalla casa del Grande Fratello, Heidi Baci ha fatto preoccupare sia i telespettatori, che i concorrenti. Ciò che ha maggiormente scosso tutti quanti è come tutto sia accaduto in fretta.

A tal punto da non dare a nessuno la possibilità di salutare i coinquilini. Ma, a quanto pare, la ragazza che, assieme a Massimiliano Varrese, ha fatto vivere momenti molto romantici ai telespettatori, ha scritto una lettera proprio ai coinquilini.

All’interno di essa, ha voluto elencare le motivazioni che l’hanno spinta ad andarsene dalla casa, prendendo la decisione immediatamente. In seguito, troverete alcune parti della lettera che vanno a spiegare i motivi della ragazza, se pur scritta per non creare altri disordini.

Heidi Baci, la lettera di addio al GF: “La mia famiglia aveva bisogno di me”

Quella scritta da Heidi Baci, l’ormai ex concorrente del Grande Fratello che ha abbandonato la casa dopo il confronto con il padre, è una lettera molto lunga e dettagliata. All’interno di essa, ha cercato di pacare gli animi dei suoi ex coinquilini.

Per spiegare al meglio le motivazioni, che l’hanno spinta a prendere questa decisione in maniera così repentina, Alfonso Signorini ha voluto farla ascoltare ma letta direttamente dalla loro amica ed ex inquilina.

La lettera inizia dicendo: “Ciao ragazzi, dopo la mia uscita così improvvisa è doveroso darvi delle spiegazioni. Nell’ultimo periodo all’interno della casa ho mostrato segni di titubanza, ero scossa e dubbiosa, e i miei genitori hanno vissuto con malessere alcune vicissitudini degli ultimi giorni, in particolar modo mia madre”.

La lettera è poi continuata, Heidi spiega di non poter entrare nei dettagli delle motivazioni. La stessa sottolinea il suo grande dispiacere per non averli potuti abbracciare e salutare, prima di abbandonare per sempre il reality show.

“Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni in questo momento, la situazione è ancora delicata. Posso solo dirvi che ho compreso il gesto di mio padre. Mi dispiace molto non essere riuscita a salutarvi, ma in quel momento era l’unica cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me”.

Subito dopo la lettura della lettera, il conduttore Alfonso Signorini decide di rivolgersi a Massimiliano Varrese, poiché quest’ultimo non è stato nemmeno menzionato dopo tutto ciò che c’è stato tra i due.

Quando Signorini chiede quali sono, secondo lui, le motivazioni Massimiliano risponde: “Penso sia ancora troppo presto”. Intanto, Letizia e Vittorio, commossi dalla lettera confidano al conduttore che: “Io e Vittorio pensiamo sempre alle cose che faceva Heidi. Da quando è andata via se n’è andato un pezzo di me”, Vittorio poi aggiunge: “Possono solo essere contento di quello che è nato tra di noi”.