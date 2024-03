“Ho avuto un flirt con lei”  GF, Giuseppe Garibaldi lo confessa in diretta tv: la clamorosa rivelazione spiazza

Giuseppe Garibaldi è certamente l’icona di questo Grande Fratello. Il collaboratore scolastico ne ha passate tante, ma in nessun caso ha mai rinunciato al suo sorriso inconfondibile. Qualche ora fa, però, ha deciso di rivelare un aneddoto piuttosto piccante ai suoi coinquilini: ecco che cosa ha detto!

Scopriamo insieme la relazione fugace che il bidello avrebbe avuto con una professoressa della scuola presso la quale lavora.

Grande Fratello: una bellissima sorpresa per Giuseppe Garibaldi

Ieri sera, nel corso della diretta del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha avuto una piacevole sorpresa, evento che ha commosso anche il pubblico in studio e casa. L’apprezzatissimo bidello calabrese ha infatti ricevuto la visita di alcune persone alle quali tiene davvero tantissimo.

Ci riferiamo al fratello Antonio, il quale ha deciso di recarsi in casa per dare un po’ di forza a Giuseppe. Con lui anche le figlie, ovvero le nipotine di Garibaldi, e la moglie del fratello. Ci si è poi soffermati sulla storia del gieffino e delle rinunce alle quali si è dovuto sottoporre nel corso della sua vita.

Il fratello di Giuseppe gli ha fatto capire di essere veramente fiero del suo percorso e lo ha informato come anche tutti i suoi compaesani facciano il tifo per lui. Vedere le bambine ha commosso davvero tanto il concorrente, che le ha descritte come la più grande gioia della sua vita.

Giuseppe Garibaldi parla della relazione con una professoressa

Credits: Mediaset Infinity

Durante una chiacchierata tra amici, Giuseppe Garibaldi ha cominciato a raccontare degli aneddoti che spesso sentiamo solo nei film e nelle trame più bizzarre. Come tutti sappiamo, Giuseppe lavora come bidello in una scuola e a quanto pare avrebbe avuto un flirt piuttosto piccante con una professoressa del suo stesso istituto. C’è stato un flirt e quello che è successo dopo è stato ancora più bello. Siamo andati a fare un picnic inaspettato e da quello è nato tutto. Siamo andati a cercare i funghi, ci siamo divertiti tantissimo tra la natura.

