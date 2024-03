“Ho da dire una cosa su Chiara Ferragni” Giulia De Lellis fa una clamorosa rivelazione sull’imprenditrice

In una recente intervista Giulia De Lellis ha deciso di dire la sua in merito alla triste vicenda di Chiara Ferragni

Ormai Chiara Ferragni è sulla bocca di tutti, in quanto ogni persona è a conoscenza di fatti come il Pandoro Gate e le tristi novità legate alla sua situazione sentimentale. Ma che cosa pensa di tutto questo Giulia De Lellis?

Ecco che cosa ha detto la bella influencer a proposito di quanto accaduto alla famosissima imprenditrice digitale.

Anno nero per Chiara Ferragni: che cosa è successo

La fine del 2023 e l’inizio del 2024 non sono stati dei migliori per Chiara Ferragni. La donna è stata travolta da vari scandali, primo fra tutti quello del Pandoro Gate in cui è coinvolta anche la Balocco. Quello che è successo è stato descritto come un errore di comunicazione dovuto a dei disguidi e non alle intenzioni dell’influencer.

Successivamente si sono verificate altre anomalie in merito a diverse donazioni benefiche fatte dalla Ferragni che però non sarebbero mai andate in porto. Parliamo delle uova di Pasqua, della bambola Trudi, dei biscotti Oreo e di molto altro ancora.

A naufragare però anche la vita privata della donna, la quale sarebbe stata lasciata dal marito Fedez qualche settimana fa. Proprio per questo la Ferragni è apparsa visibilmente distrutta e per qualche giorno ha preso le distanze dai social e da quel mondo che ha contribuito a renderla famosa negli ultimi anni.

Giulia De Lellis dice la sua sulle vicende di Chiara Ferragni

In Italia esistono davvero moltissime influencer, ma tra le più famose compare indubbiamente Giulia De Lellis. Molte influencer hanno dichiarato il loro pensiero in merito a quanto accaduto a Chiara, ma fino a questo momento Giulia ha preferito non esprimersi.

Ora ha invece deciso di prendere in mano la situazione ed esternare la propria visione dei fatti. Il tutto rilasciando un’intervista molto particolare e inattesa a “Il Corriere della Sera”. Secondo la giovane ragazza bisogna fare molta attenzione quando si lavora in questo settore, in quanto basta davvero molto poco per colare a picco. Giulia De Lellis Se sei così in alto devi fare molta attenzione per gestire la cosa. Chiara Ferragni è una grandissima imprenditrice e un’ottima mamma. Spero quindi che tutto finisca per il meglio. Anche io ho commesso molti errori ma ho sempre chiesto scusa, così si impara e si migliora.

Giulia ha quindi deciso di appoggiare e supportare Chiara in un momento così difficile della sua vita. In questo modo ha dimostrato come tra lei e la Ferragni non siano presenti diatribe come molto spesso è stato dichiarato dai giornali.