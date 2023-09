“Ho perso tutto” A 83 anni si innamora di un uomo di 37, ma nulla è come sembra: la storia di Iris Jones

In questi ultimi giorni sul web ha avuto molto scalpore la storia di Iris Jones, una donna di 83 che si è innamorata di un uomo molto più giovane di lei. Dopo aver capito di che pasta era fatto il suo compagno, ha deciso di raccontare tutto sui social dove ha ricevuto non poche critiche. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Iris ha scelto la sua pagina Facebook per raccontare la sua storia che in questi giorni sta facendo il giro del web. Dopo essersi sposata con un uomo molto più giovane di lei, Iris ha capito che la storia d’amore vissuta con suo marito era ben diversa da quello che si aspettava. L’interesse del 37enne, infatti, di nome Mohamed Ibrahim, era rappresentato solamente dai soldi.

Questo è quanto scritto dalla donna sulla sua pagina Facebook:

Desidero dirvi tutta la verità sul rapporto tra me e Mohamed, dal giorno in cui mi ha mandato il primo messaggio fino ad oggi. Il 25 giugno 2019 ho ricevuto un messaggio da Mohamed e siamo diventati amici su Messenger.

E, continuando, Iris ha poi aggiunto:

Sembrava un bravo ragazzo e stava attraversando un periodo difficile della sua vita perché si stava separando. Sentiva che io ero la persona che poteva capire ciò che diceva e che, per questo, gli piaceva confidarsi con me. Io mi sono innamorata immediatamente e, dopo moltissimi messaggi, il 10 luglio 2019 mi ha proposto di sposarlo! Ma il love bombing è continuato e nel novembre del 2019 sono volata al Cairo e l’ho incontrato. Avevo portato con me diverse migliaia di sterline perché mi aveva detto che, a causa del divorzio, aveva molti debiti. Li ho pagati tutti io. Ci siamo divertiti moltissimo in Egitto e ci siamo rimasti un mese, abbiamo provato a sposarci ma non avevamo i documenti giusti. La seconda volta che sono andata, ho preso 15.000 sterline e gliele ho consegnate. La terza volta che sono andato in Egitto finalmente ci siamo sposati