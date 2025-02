“Ho presentato una canzone sull’Alzheimer, Carlo Conti mi ha scartato. Ci sono state delle conseguenze” il famosissimo cantante si sfoga sui social

Michele Bravi ha recentemente condiviso attraverso un video su Instagram la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2025. Il cantante aveva presentato un brano dedicato ai nonni, che affronta il tema dell’Alzheimer e il legame profondo tra i coniugi. Tuttavia, la sua esclusione ha avuto ripercussioni significative sulla sua carriera musicale, portando alla chiusura di un contratto con una casa discografica che lo seguiva.

Le dichiarazioni di Michele Bravi

Nel suo video, Michele Bravi ha rivelato che il 15 dicembre 2024, Lino Banfi aveva svelato di aver partecipato a un video musicale per una canzone che racconta l’amore di un marito verso la moglie malata di Alzheimer. Bravi ha spiegato che ha impiegato due anni per comporre il pezzo, ispirato dalla storia d’amore dei suoi nonni, che rappresenta un racconto di umiltà e resilienza. Il cantante ha voluto esprimere la tristezza per non aver potuto presentare il suo brano a Sanremo, specialmente considerando che il giorno della finale coincide con l’anniversario dei suoi nonni. “Sanremo era come un bel pacchetto da scartare per loro”, ha commentato Bravi, evidenziando il valore emotivo che il festival avrebbe avuto per la sua famiglia. Nonostante il dispiacere per l’esclusione, ha sottolineato che Sanremo è una competizione e che accetta la decisione.

Le conseguenze della esclusione

Michele Bravi ha chiarito che, sebbene non provi rancore, l’esclusione dal Festival ha avuto conseguenze tangibili sulla sua carriera. In particolare, ha menzionato che la chiusura del contratto con una major discografica, con cui ha collaborato negli ultimi dieci anni, è stata una diretta conseguenza della sua mancata partecipazione a Sanremo. “Questa esclusione ha portato a chiudere un contratto discografico”, ha dichiarato. Attualmente, Bravi sta cercando di risolvere alcune questioni burocratiche che complicano la pubblicazione della sua musica. Nonostante le difficoltà, ha espresso la sua determinazione a continuare il suo percorso artistico.

I progetti futuri di Michele Bravi

Nonostante le sfide attuali, Michele Bravi ha annunciato che ci sono nuovi progetti in arrivo. Ha rivelato l’esistenza di una canzone, di un cortometraggio e di un terzo capitolo che faranno parte di un progetto più ampio. Sebbene non abbia fornito dettagli specifici sulle date di uscita, ha assicurato che i suoi lavori saranno disponibili a breve. Bravi ha mostrato un atteggiamento positivo e proattivo, sottolineando la sua volontà di continuare a esprimere la sua arte e di condividere storie significative attraverso la sua musica. La sua resilienza e la capacità di affrontare le avversità sono elementi chiave della sua carriera, e i fan attendono con interesse le sue prossime mosse artistiche.