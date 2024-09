“Ho ricevuto la diagnosi” Dramma nello spettacolo, la famosa racconta la malattia: la triste confessione

Chappell Roan, famosissima popstar internazionale, ha parlato dei grandi disagi che la fama e il successo possono comportare all’interno della vita di una persona. Con il tempo la donna è stata colpita da una gravissima forma di depressione che ancora oggi incide su di lei.

Ecco quali sono state le sue parole.

La confessione di Chappell Roan

La cantante internazionale Chappell Roan ha saputo conquistarsi il consenso del pubblico grazie al suo impegno e a bellissime canzoni che hanno contribuito a renderla famosa. Tra le più ascoltate di sempre Good luck babe, con la quale l’artista ha vinto davvero moltissimi premi.

Oggi però siamo qui per scoprire una Chapell del tutto diversa, in quanto la donna ha deciso di rivelare al mondo una parte inedita di se stessa. La popstar ha infatti parlato del disagio che elementi come il successo e la fama possono procurare all’interno di una persona che diventa famosa.

È molto difficile gestire la propria privacy, la popolarità e tutti quegli elementi che in un modo o nell’altro possano arrivare ad incidere negativamente sulla propria sicurezza. In alcuni casi non era neanche più libera di passeggiare come tutte le persone normali, in quanto erano sempre presenti i fan che la fermavano quando stava mangiando un panino in un locale.

Questi problemi sono cominciati a palesarsi quando l’artista era ancora molto giovane, motivo per il quale ha deciso di avvalersi dell’aiuto di uno psichiatra. Questa scelta l’ha portata a prendersi più cura di sé stessa, anche se ha portato con sé una diagnosi del tutto inaspettata.

Una forte depressione colpisce la cantante

In passato Chapell si è recata più volte a delle sedute terapiche per cercare di scoprire i problemi psicologici che l’affliggevano. Una settimana fa però, la popstar ha dichiarato di sentirsi particolarmente strana, sensazione che l’ha spinta a chiedere l’aiuto di uno psichiatra.

È stato proprio il professionista a fare la diagnosi di depressione. La cantante si è detta molto stupita da questo, in quanto ha dichiarato di non essere triste, ma di avere altri sintomi come confusione mentale, poca concentrazione e generalmente molta apatia. Questo potrebbe essere legato al fatto che la donna si deve organizzare anche solo per andare a fare shopping, in quanto deve contattare delle guardie del corpo che la proteggano per quelle ore.

Vive inoltre nel costante terrore di essere aggredita o molestata, motivo per cui non riesce a godersi neanche le cose più belle e semplici della vita. Speriamo dunque che riesca a superare questo momento tragico che purtroppo sta avendo la meglio sulla sua felicità.