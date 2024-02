Holden protetto dalla redazione di Amici? Quello che ha fatto per ben due volte non è stato mandato in onda!

Uno dei personaggi più gettonati dell’attuale edizione di Amici è Holden. Il giovane cantautore ha una voce molto bella, ma spesso si parla di lui come un raccomandato. La redazione di Amici lo protegge davvero oppure si tratta di un grande malinteso?

Holden ad Amici

Ecco che cosa è successo nel corso dell’ultima registrazione, momento che a quanto pare sarebbe stato tagliato dalla produzione prima della messa in onda.

Amici: Holden sbaglia due volte nel corso dell’esibizione domenicale

Come tutti sappiamo, la puntata domenicale è di Amici è davvero molto importante per i ragazzi, in quanto permette loro di esibirsi nel canto e nella danza. Al momento si tratta della fase più importante in quanto verrà surclassata solo dall’avvento del Serale ormai alle porte.

Holden in studio

In questo caso infatti è proprio nel corso della puntata domenicale che gli allievi hanno la possibilità di ottenere la maglia dorata e accedere quindi alla fase finale del programma. Finora Gaia, Dustin, Marisol e Martina hanno avuto questa possibilità, anche se uno di loro è nuovamente finito al centro della scena a causa delle polemiche insorte.

Pare infatti che nel corso dell’ultima registrazione Holden abbia nuovamente dimenticato il testo. Questo per ben due volte di fila, ragione per la quale Maria De Filippi abbia deciso di fornire al ragazzo il testo del suo stesso inedito. Il problema nasce dal fatto che la produzione abbia deciso di non mandare in onda questo frammento di esibizione, quasi a voler proteggere il cantante stesso.

Holden è protetto dalla redazione di Amici?

Credits: Amici di Maria De Filippi

In più occasioni si è alluso al fatto che Holden fosse un raccomandato ad Amici. Non tutti sanno, infatti, che il giovane interprete è un cosiddetto figlio d’arte poiché è per l’appunto nato dal precedente matrimonio di Paolo Carta. Il musicista è attualmente sposato con Laura Pausini.

A ritroso emerge come Rudy Zerbi, in più circostanze, abbia assunto degli atteggiamenti di favore nei confronti dell’artista. Pare infatti che lo stesso non venga punito spesso e che Rudy sia disposto a sorvolare sulle sue malefatte in quanto incantato dal suo talento.

Holden al Serale

Ora, il fatto che la produzione abbia deciso di fare questo taglio circa la sua performance, non fa altro che alimentare i sospetti su questo argomento. Probabilmente si tratta solo di una sciocca supposizione, anche se molti telespettatori cominciano a dubitare circa la permanenza dell’artista nello show. Rudy Zerbi prenderà in mano la situazione e metterà a tacere tutte le affermazioni che lo vedono come totalmente devoto al suo allievo? Non possiamo far altro che attendere una sua eventuale smentita.