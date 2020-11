La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha gettato tutti nello sconforto. Ma anche in quest’occasione di lutto non mancano le polemiche. Stanno creando indignazione le parole dell’ex tronista, Marco Cartasegna, pronunciate in merito alla triste notizia. L’ex tronista ha spiazzato tutti. Parole forti e piene di rancore quelle che ha da poco pubblicato sui social.

Il mondo dello sport, dello spettacolo e i vip in generale si sono uniti in un unico e caloroso abbraccio per la morte di una leggenda del calcio. Eppure c’è qualcuno che non è d’accordo.

Marco Cartasegna pubblica un commento che lascia tutti senza parole: “Pare che sia morto Maradona. Andando oltre il far finta che me ne freghi qualcosa, mi dispiace perché è morta una persona, ma non me ne frega niente, ho trovato la risposta a una domanda che mi chiedevo da anni. Cioè quanto il corpo umano possa resistere al devasto più totale di droga? La risposta è 60 anni“.

Le dichiarazioni dell’ex tronista hanno sollevato un vero e proprio caso mediatico. I social si sono scatenati, e le parole di Marco non sono affatto piaciute. Ma il ragazzo non sembra affatto interessato alle critiche che ha suscitato.

Di fatto, dopo aver ricevuto una miriade di messaggi contro le sue affermazioni, ha pensato bene di pubblicare un altro post e chiarire ulteriormente la sua posizione: