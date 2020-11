Giacomo Urtis starebbe per approdare nella casa. In molti annunciano anche una data: lunedì 16 novembre

Nuovo ingresso nel GF Vip. Giacomo Urtis è un medico chirurgo specializzato in chirurgia plastica. A molti, è noto con il titolo di ‘medico dei vip’. Secondo alcune indiscrezioni, Urtis starebbe per approdare nella casa. Il medico, però, non dovrebbe affatto diventare un inquilino della casa, e quindi concorrente.

Tutt’altro, Urtis farà il suo ingresso nella casa da semplice ospite. Il chirurgo delle star resterà ospite dei vip nella casa per appena una settimana. Molti danno ormai il suo ingresso nel programma per assicurato, annunciando anche una data: lunedì 16 novembre.

Ovviamente non è stato comunicato ancora nulla di ufficiale. Però, nella puntata di oggi, il GF Vip ha avuto una new entry Selvaggia Roma, ex partecipante di Temptation Island e Uomini e Donne. Il suo ingresso è stato posticipato a causa del Covid, ma ora che si è totalmente rimessa, può entrare nella casa, con la speranza che il suo ingresso smuova le acque. Eppure potrebbe non essere abbastanza.

La casa ha bisogno di un volto fresco e dirompente, e Urtis potrebbe essere la risposta. Il chirurgo estetico delle star ha 43 anni, ed ha tutte le carte in regola per dare nuova energia allo show. Parrebbe già che Urtis abbia selezionato le sue preferenze, come ad esempio Tommaso Zorzi, a cui sembra interessato.

Intanto, Riccardo Signoretti, il giornalista, rivela: “Lunedì il medico estetico dei vip Giacomo Urtis entrerà nella Casa di Cinecittà. E il vero Grande Fratello è dentro il suo telefono. Foto, video e messaggi imbarazzanti che riguardano molti dei suoi coinquilini. Aggiornamenti in arrivo”.

Diciamo che questo ingresso è già carico di curiosità e tanto gossip. Tutto ciò a cui aspirava tanto Alfonso Signorini. Che il chirurgo non diventi un concorrente a tutti gli effetti del GF Vip? Non ci resta che attendere i colpi di scena della redazione del reality.