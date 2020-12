Nello studio di Uomini e Donne i colpi di scena si susseguono incessanti. Il grande ritorno, nel programma condotto da Maria De Filippi, di Riccardo, ha portato con se interessantissimi risvolti. La relazione tra Riccardo e Ida Platano è ormai terminata, e il cavaliere ha ripreso la sua frequentazione con Roberta Di Padua.

Ma Ida ha ancora qualcosa in sospeso con il suo ex, ed ecco che gli fa recapitare un pacco proprio in studio. Il contenuto ha lasciato tutto il pubblico senza parole. Il piccolo pacchetto attendeva Riccardo negli studi, e portava su il nome del mittente. Guarnieri ha deciso di aprire il pacchetto durante la puntata, svelandone a tutti il contenuto. Si tratta di una lettera scritta da Ida, di suo pugno, e una scatolina contenente l’anello di fidanzamento che lui le aveva regalato quando, insieme, avevano lasciato il programma.

Questo chiaro messaggio, trasmesso attraverso un forte gesto, ha creato un grande scompiglio in studio. Moltissimi hanno inveito contro la dama, che ha deciso di restituire l’anello solo dopo un anno e, soprattutto, dopo il ritorno di Riccardo in studio. Nel mentre, Riccardo ha smesso anche di frequentare Roberta Di Padua, sua ex fiamma nella prima partecipazione al programma, dopo aver litigato animatamente.

Tutti e due pensano che le loro differenza siano incolmabili e che la loro relazione non avrebbe nessun futuro. Molti sono i fan che rimangono nostalgicamente ancorati alla relazione tra Riccardo e Ida, dato che, quando sono usciti insieme dal programma, erano molto amati. Ora, il pubblico non può che augurarsi che il cavaliere ritrovi presto l’amore e allo stesso modo anche Ida.

Anche Gianni Sperti è stato colpito in negativo, e, al ritorno di Riccardo in studio, ha detto queste parole: “Sono contento che sei tornato mi dispiace che sia finita con Ida perché la vostra storia mi piaceva tanto”. Riccardo, però dice di essere rimasto in buoni rapporti con Ida, e anzi: “Mi dispiace essere qui a parlarne da solo” riferendosi alla loro rottura. Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri riceve a sorpresa in studio, un pacco da Ida Platano. Il cavaliere decide di aprirlo davanti le telecamere