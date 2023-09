Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness si separano dopo 27 anni di matrimonio: l’annuncio

Nel corso delle ultime ore un vero e proprio scoop è piombato sul mondo di Hollywood. Tutti infatti non possono fare a meno di parlare di Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness che in queste ultime ore si sono resi protagonisti di un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. La coppia ha infatti deciso di separarsi dopo 27 anni di matrimonio.

La notizia della separazione tra Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness ha lasciato tutti sotto choc. Come già anticipato, qualche ora fa il magazine ‘People’ ha reso pubblica la notizia del divorzio dopo ben 27 anni di matrimonio. Nella dichiarazione rilasciata, Hugh e Deborah hanno rivelato di essersi lasciati con rispetto per l’amore e per il tempo condiviso insieme.

Inizia così l’annuncio della separazione tra Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness:

Abbiamo avuto la fortuna di condividere quasi tre decenni insieme come marito e moglie in un matrimonio meraviglioso e amorevole. Il nostro percorso sta ora cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale.

Infine, concludendo, la coppia ha concluso la rivelazione con queste parole:

Ci imbarchiamo in questo prossimo capitolo con gratitudine, amore e gentilezza.

Nonostante la separazione Hugh e Deborah si impegneranno affinché la loro famiglia rimanga unita come lo è stata fino a questo momento.

Al momento non sappiamo i motivi che hanno spinto Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness a prendere questa decisione. I due sono stati sempre molto riservati e si sono limitati ad annunciare la separazione senza entrare troppo nel dettaglio. Ricordiamo che Hugh e Deborah sono convolati a nozze nel 1995 e quattro mesi sui social l’attore festeggiava l’anniversio di matrimonio con sua moglie dedicandole queste dolci parole: