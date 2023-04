Il noto attore Hugh Jackman è tornato a parlare della sua malattia, arrivata nella sua vita per la prima volta dieci anni fa. Ha voluto lanciare un appello ai numerosi fan di tutto il mondo, chiedendo loro di usare sempre la crema solare.

Conosciuto come Wolverine nella saga X-men, Hugh Jackman ha rivelato di essere stato costretto a sottoporsi a due biopsie, dopo che il suo medico di fiducia ha individuato delle macchie sospette.

La prima diagnosi era arrivata nel 2013: cancro della pelle.

Ha pubblicato un video con un cerotto sul naso e ha raccontato ai suoi seguaci quanto accaduto in prima persona:

Ho appena fatto due biopsie, sono appena andato dal mio medico, la dottoressa Iron, che è fantastica. Ha visto piccole cose che potrebbero o non potrebbero essere un carcinoma basocellulare, non lo sa ancora. Lo scoprirò tra due o tre giorni e appena lo saprò vi farò sapere. Solo per ricordarlo, il carcinoma basocellulare nel mondo dei tumori della pelle è il meno pericoloso di tutti. Però colgo l’occasione per ricordarvi che l’estate sta arrivando per noi qui, nell’emisfero settentrionale. Vi prego, indossate una protezione solare, non ne vale la pena.