I capelli grigi Poco fa vi abbiamo presentato la fiamma di keanu Reeves, e molte sono state le critica verso la donna che apparirebbe molto più grande di lui con quei capelli. Ma lei ha deciso di reagire e spiegare a tutti perché ha deciso di apparire così

Una delle notizie che ha maggiormente colpito i seguaci di Keanu Reeves nel 2019 è stata la sua apparizione sul tappeto rosso scattata da Alexandra Grant. Il protagonista di Matrix non era stato visto con una partner dalla fine degli anni ’90, quindi tutti erano estremamente curiosi di ciò che stava accadendo nella sua vita amorosa. Infine, a novembre 2019, l’attore ha reso pubblica la sua relazione con Alexandra Grant.

È un artista visiva di talento che esegue sculture, video, dipinti e molto altro. Non appena le sue immagini sono state pubblicate abbracciando Keanu Reeves, i suoi seguaci hanno deciso di scoprire tutto su di lei e c’era un dettaglio particolare che ha generato molte domande. I capelli griggi di Alexandra la fanno apparire molto più grande del suo partner.

“Mi tingevo i capelli di tutti i colori possibili, ma poi ho sentito che questo poteva essere troppo tossico. È tempo che parliamo di standard di bellezza. Ho iniziato ad avere i capelli grigi prematuramente da quando avevo 20 anni.”

I suoi capelli grigi mostrano che è una donna che ama essere il più naturale possibile. Tuttavia, molti hanno pensato che fosse un chiaro segno che l’artista era un po’ più vecchia del famoso attore.

Dopo molte critiche, Alexandra ha deciso di spiegare al mondo intero il motivo per cui aveva scelto di tenere i capelli senza usare alcuna tintura.

“Un’indagine ha rivelato una forte connessione di almeno 50 mila casi tra il cancro al seno e le sostanze chimiche presenti nelle tinture per capelli “. Da quando è stato pubblicato uno studio rivelatore, Alexandra ha deciso che la cosa migliore per la sua salute sarebbe quella di mostrare i suoi capelli in un modo completamente naturale.

Dopotutto, le donne possono spesso sentire pressione su innumerevoli standard di bellezza senza smettere di pensare davvero a ciò che è meglio per noi e se questo ci fa sentire davvero bene con il nostro corpo. “Adoro e sostengo il fatto che ogni donna può scegliere in completa libertà il modo in cui vuole apparire, indipendentemente dall’età.”

Non c’è dubbio che ci vuole molto coraggio per alzare la voce nel mezzo di un mondo pieno di così tanti stereotipi di bellezza che possono essere davvero assurdi. Alexandra ha 46 anni e Keanu 55.

Alexandra è diventata una vera fonte d’ispirazione per molti e ci ricorda che non c’è niente di più importante della salute.