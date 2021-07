Una nuova avventura in un mondo preistorico e pericoloso sta per iniziare: tornano I Croods 2!

Siete pronti per I Croods 2? Perché sta per tornare la famiglia più spassosa e più bella che c’è! Un nuovo capitolo in cui la “famiglia più preistorica” del cinema di animazione si troverà ad affrontare nuove avventure.

I Croods sono sopravvissuti ad innumerevoli pericoli e disastri ma adesso che il branco è riuscito a sopravvivere anche alla fine del mondo, si trova ad affrontare una sfida ancora più grande: l’incontro con un’altra famiglia!

Sapranno integrarsi? Saranno capaci di costruire rapporti ed interagire? riusciranno le due famiglie a convivere senza che tra la famiglia dei cavernicoli e la famiglia dei Superiori si creino forti tensioni?

La famiglia di uomini di Neanderthal affronteranno nuove avventure nella bestiale Preistoria. Alle prese con il clan rivale, i Superior, I Croods dovranno dimostrare di sapersi destreggiare tra le mille sfide della vita quotidiana, rimanendo uniti. Il loro motto è: “Il branco fa branco!”. Infatti, Hip racconta così questa nuova avventura:

Mi chiamo Hip e noi siamo la prima famiglia al mondo: I Croods. Papà dice sempre che il branco fa branco. Ora cerchiamo un posto ideale da chiamare “casa”.

Mamma Ugga è l’elemento chiave mentre Hip è l’inarrestabile motore della famiglia. Nonna Crood è sempre più selvaggia e il piccolo Guy, nel frattempo, è diventato grande. Poi c’è anche il capofamiglia Grug: un elemento importante di questa fantastica famiglia preistorica.

Vi abbiamo fatto incuriosire? Allora non potete perdervi il secondo capitolo del film diretto da Joel Crawford. Vi lasciamo una clip esclusiva super divertente tratta dal film e vi ricordiamo che I Croods 2 – Una nuova era vi aspetta #soloalcinema dal 14 luglio 2021.