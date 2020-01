I due famosi youtuber, Luì e Sofì, realizzano il desiderio della piccola Giovanna (VIDEO) Luì e Sofì, dopo la commovente lettera della bimba che combatte contro il suo "Signor S", decidono di fare qualcosa per realizzare il suo desiderio 😍😍🙏

Negli ultimi giorni, la lettera di una bambina di nome Giovanna, ricoverata all’ospedale Moscati di Avellino ed affetta da una grave patologia, ha lasciato tanta commozione. La piccola ha espresso un desiderio, rivolto Luì e Sofì, i due famosi youtuber del momento, “I me contro te”.

Nella lettera la bambina ha raccontato ai due fidanzatini, che ama guardare i loro video, perché ogni giorno la fanno sorridere, ma purtroppo non può andare al cinema a vedere il loro nuovo film, perché è costretta a stare in ospedale:

“Cari Luì e Sofì, mi chiamo Giovanna, ho 7 anni e sono una vostra fan. Tutti i giorni seguo le vostre avventure e anche io, come voi, combatto contro il mio Signor S. Lui è molto forte, ma io lo sono di più. Grazie a voi, i vostri giochi, i vostri scherzi, le vostre canzoni e a Kira e Rey, i vostri cagnolini, mi torna il sorriso e lui fa meno male. Purtroppo, però, ultimamente è diventato così forte da non permettermi di andare a scuola, di vedere i miei compagn e di andare al cinema a vedere il vostro film. Sono sempre in ospedale. qualcuno mi ha detto che potevo esprimere un desiderio. Vorrei incontrarvi almeno una volta, giocare insieme a voi e sconfiggere il mio Signor S.”

In molti si sono rivolti ai due youtuber, pregandoli di realizzare il desiderio di questa bambina. Poco fa la notizia che Luì e Sofì hanno video chiamato la piccola Giovanna.

Nel video si vede il telefono che squilla e una donna, probabilmente la mamma della bambina, che risponde alla videochiamata e poi mette il telefono davanti a Giovanna. Quest’ultima rimane in silenzio, a fissare Luì e Sofì che le fanno le domande, senza riuscire a dire nemmeno una parola. Guardate:

Alla fine la piccola Giovanna si scioglie e saluta I Me contro Te come una vera team trote!