I Fatti vostri: Sanremo 2020, le parodie fatte da nonna Rosetta di Casa Surace Diventa virale sul web le parodie fatte da nonna Rosetta di Casa Surace delle canzoni simbolo delle canzoni di Sanremo 2020; intervista a I Fatti Vostri

Sono ormai diventati virali i video di nonna Rosetta, la star di Casa Surace, che ha cantato le parodie di alcune delle canzoni di Sanremo 2020. È a I Fatti Vostri che tutta la crew di Casa Surace, inclusa nonna Rosetta, viene intervistata a riguardo.

Troppo simpatica per essere ignorata, nonna Rosetta ha spopolato sul web con le sue bellissime parodie delle canzoni simbolo di Sanremo 2020. Tra le più famose ritroviamo sicuramente la parodia della canzone simbolo della lite tra Morgan e Bugo e, ancora, quella sulla canzone di Achille Lauro.

Visualizza questo post su Instagram Che succede? #nonna #morgan #sanremo2020 Un post condiviso da Casa Surace (@casasurace) in data: 22 Feb 2020 alle ore 3:16 PST

È quasi al completo il gruppo di Casa Surace nello studio di Giancarlo Magalli per parlare un po’ del lavoro dietro le quinte dei video da loro pubblicati e anche di qualche piccolo dettaglio simpatico. Ci raccontano infatti come nonna Rosetta, ormai vip indiscussa, abbia delle agevolazioni rispetto a tutti gli altri. Per esempio, alla nonna non piace per nulla svegliarsi presto e, ancora, ci sottolineano come lei sia l’unica a poter avere il telefono aperto durante le registrazioni. Questo perchè ha bisogno di poter sentire la sveglia che le ricorda di prendere le medicine!

Visualizza questo post su Instagram Ci sei cascato di nuovo #nonna #parodia #sanremo2020 #domenic Un post condiviso da Casa Surace (@casasurace) in data: 23 Feb 2020 alle ore 4:14 PST

Ancora tutti divertiti, in studio parte una clip che fa vedere uno degli ultimi video del gruppo: quello in cui nonna Rosetta dà qualche consiglio per combattere il corona virus. L’intenzione, ovviamente ironica, era quella di sdrammatizzare sulla drammatica situazione che stiamo vivendo oggi in tutta Italia. Inoltre, ci specificano i ragazzi di Casa Surace che questo video, che tutela anche la figura ormai tartassata della Cina e dei suoi abitanti, è stato molto apprezzato anche dall’altra parte del mondo. Infatti è stato tradotto in cinese, data la simpatia disarmante di nonna Rosetta, ma soprattutto data l’iniziativa di sensibilizzazione che i ragazzi hanno cercato i portare avanti. Sono stati molti, infatti, le scene di violenza e discriminazione nei confronti dei cinesi.

Sicuramente, la nonna più amata del web non smetterà di farci ridere con nuovi video!