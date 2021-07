I Maneskin, reduci dal successo dell’Eurovision, hanno conquistato il primo posto nella Global Chart di Spotify. L’annuncio che ha lasciato il mondo della musica a bocca aperta è arrivato dalla stessa band la quale ha pubblicato una foto su Instagram.

L’immagine in questione ritrae i quattro cantanti quando erano solo dei bambini.

I Maneskin non finiscono mai di stupire tutti i loro fan. Dopo aver conquistato il titolo di vincitore all’Eurovision 2021, la band italiana adesso conquista il primo posto nella classifica mondiale di Spotify. Recentemente, con ben 29 milioni di spettatori, hanno superato persino i Beatles. Un successo inarrestabile.

Con quattro teneri scatti da bambini Damiano, Ethan, Victoria e Thomas hanno annunciato di aver raggiunto la vetta della Global Chart di Spotify. Dunque, la band romana sta letteralmente conquistando il mondo. Queste sono le parole che si leggono nella didascalia della foto sul loro profilo Instagram:

Questi ragazzi sono appena arrivati al primo posto nella classifica globale.

La band ha raggiunto il primo posto della classifica con il brano “Begging” il quale si aggira intorno ai 7,5 milioni di visualizzazioni. Non è tutto. I Maneskin, con ben 29 milioni ascoltatori, hanno addirittura superato i Beatles, i quali restano fermi a 24 milioni.

Tuttavia Damiano, Ethan, Victoria e Thomas sono in cima alla vetta non solo grazie al singolo “Begging”. Di rilevante successo è anche “Chosen“, EP del 2017, tra i primi 15 degli album mondiali. I Maneskin guadagnano posizioni anche nelle classifiche internazionali. In Germania sempre con “Begging” sono primi mentre conquistano il quarto posto con “I Wanna Be Your Slave“.

Dunque, in particolare il successo di “Begging” è cresciuto in maniera sorprendente grazie anche alla piattaforma di Tik Tok che ha portato a superare i 100 milioni di stream. Di recente, i Maneskin sono approdati a New York, a Time Square, dove sono stati protagonisti del Billboard pubblicitario di Spotify.