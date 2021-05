Hanno trionfato all’Eurovision 2021, dopo 30 anni i Maneskin hanno vinto il Contest Europeo portando l’Italia sul gradino più alto del podio, tuttavia, le polemiche non sono mancate. A scatenar l’ira dei media è un’accusa rivolta al cantante del gruppo Damiano, da un giornale francese.

Secondo la stampa, il giovane, avrebbe sniffato cocaina in diretta TV. Durante i festeggiamenti il ragazzo seduto insieme agli altri 4 si sarebbe piegato e la mimica ha fatto pensare ai più maliziosi che stesse sniffando cocaina.

Le cose però non sono andate così, almeno così sostengono i diretti interessati. Damiano si è piegato perché era caduto un bicchiere rompendosi proprio ai suoi piedi (ci sono foto che documentano i vetri a terra). Ora, a rispondere alle brutte accuse sono stati i ragazzi sui social:

Siamo scioccati per quello che alcune persone stanno dicendo su Damiano, sul fatto che abbia usato delle droghe. Noi siamo contro la droga e non abbiamo mai usato la coca. A questo punto siamo pronti a un test, perché non abbiamo nulla da nascondere. Siamo qui per fare la nostra musica e siamo così contenti della nostra vittoria all’Eurovision Song Contest. Vogliamo quindi ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato. Il rock’n Roll non morirà mai. Vi amiamo.