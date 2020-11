Svelati i nuovi professori di Amici di Maria De Filippi, tra questi spunta il nome di Arisa

Sono stati svelati i nuovi professori di Amici di Maria De Filippi, c’è anche Arisa. La scuola per i giovani talenti presto tornerà in onda.

La prima puntata infatti è prevista per sabato 14 novembre verso le ore 14.00, Daydreamer andrà quindi in onda solo la domenica.

Tutte le novità della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi

Per quanto riguarda gli allievi, al momento non ci sono notizie però possiamo rivelarvi chi saranno i nuovi professori di questa edizione.

Gli allievi verranno sicuramente scelti nel corso delle prossime puntate fino a formare una classe. Per i professori invece, c’è già un nome. Da diverse settimane circola quello di Lorella Cuccarini.

Il suo nome è stato confermato anche da Davide Maggio, il quale ne ha dato l’esclusiva. Tra gli insegnanti non mancherà Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Dalle scene esce purtroppo Timor Steffens.

Tra i docenti di canto non rivedremo Stash dei The Kolor, infatti verrà sostituito da un nuovo professore o professoressa. Ci saranno ancora Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. La new entry de i nuovi professori di canto è Arisa.

Manca davvero poco per rivedere i professori all’opera, vi ricordiamo che il primo appuntamento con Amici di Maria De Filippi è il prossimo 14 novembre 2020.

Potremo rivedere le repliche delle puntate in streaming attraverso l’app Mediaset Play oppure su WittyTv. Dal 16 novembre dal lunedì e venerdì alle ore 19.00 ci sarà il Daytime su Italia 1. Il serale dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2021.

Saranno tante le novità per la trasmissione di Mediaset, tantissimi fan invocano la presenza di Gaia Gozzi, l’ultima vincitrice di Amici. Quest’estate con i suoi singoli ha ottenuto molto successo. Vedremo se sarà proprio lei una degli ospiti di Maria De Filippi.