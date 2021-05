Lo show quotidiano di Amadeus, I Soliti Ignoti, continua a non deludere i telespettatori. Quella che sta andando in onda attualmente è una versione particolare del programma: I concorrenti sono tutti quanti personaggi noti del mondo dello spettacolo. L’ospite che ha giocato con Amadeus nel game show di rai1 sabato sera era Orietta Berti.

L’amatissima cantante italiana, come molti altri suoi colleghi che hanno preso parte allo show prima di lei, ha partecipato con l’intento di devolvere il montepremi al centro Astalli per i rifugiati. Un intento nobile lodevole che ha guidato la cantante in tutto il gioco. In effetti, Orietta è andata alla grande. La Berti è riuscita ad arrivare ad una somma decisamente non indifferente senza usare nessuno degli aiuti messi a disposizione dal programma.

In più, Orietta hai indovinato tutte le identità, tranne una che aveva con sé un imprevisto e le è costato praticamente tutto il montepremi. Nonostante questo intoppo nel percorso, la cantante è arrivata in finale con 27 Mila euro. Ed è proprio durante la fase finale del gioco che Orietta ha lasciato tutti i fan increduli e a bocca aperta.

La cantante, infatti, è riuscita subito di individuare un’aria familiare tra il parente misterioso e uno dei concorrenti. La Berti ha deciso di non esitare minimamente e di raddoppiare il montepremi. Nonostante il programma le desse la possibilità di dimezzare il numero degli ignoti per avere più sicurezza circa il grado di parentela, Orietta sembra essere sicurissima. Rinuncia a questo indizio e dice: “A che serve perdere i soldi, sono sicura “.

Amadeus, sconvolto, convalida il raddoppio, così la Berti si ritrova a giocare per ben 54 mila euro. Parte poi l’interminabile conto alla rovescia, seguito dal verdetto. Orietta aveva ragione, ed ha vinto l’intero montepremi. Tutti i fan sono rimasti in visibilio e su Twitter piovono commenti positivi come: “Grande Orietta, la più brava di tutti ” e ancora “La prima volta che un vip raddoppia, che giocatrice”.